Солдати РФ стратили мечем беззбройного українського військовополоненого
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ стратили мечем беззбройного українського військовополоненого

Дмитро Лубінець
Солдати РФ стратили мечем беззбройного українського військовополоненого
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Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий злочин російської армії. Окупанти показово стратили беззбройного українського військовополоненого.

Головні тези:

  • Російські військові стратили мечем беззбройного українського військовополоненого, демонструючи величезний рівень варварства та жорстокості.
  • Дії Росії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та показують систематичне ігнорування міжнародних законів та норм.
  • Місія ООН зафіксувала зростання кількості випадків страти українських військовополонених з боку росіян упродовж певного періоду.
  • Порушення прав людини зі сторони Росії зафіксовані Уповноваженим з прав людини, який направив листи до міжнародних організацій щодо цього питання.
  • Офіс Генерального прокурора веде декілька десятків кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених, показуючи серйозність подій та важливість притягнення винних до відповідальності.

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військового

Черговий воєнний злочин — росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перев’язаними скотчем руками. Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів?

Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець

Уповноважений з прав людини

Дмитро Лубнець наголосив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії, — повідомив Дмитро Лубінець.

17 вересня у соцмережах з’явилося фото страченого українського воїна. Бійця втратили мечем, на якому написано "За Курськ". На руці воїна видно сірий скотч, ймовірно, його руки перед стратою були зв’язані. Де саме це сталося, невідомо.

Російські військові розстрілюють українських військовополонених

Місія ООН зафіксувала страти 32 українських військовополонених з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024, зазначивши, що кількість таких злочинів з боку росіян зростає.

Загалом на даний час Офіс Генерального прокурора веде близько 40 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених.

Крім того, 3 червня прокуратура розпочала розслідування жорсткого поводження з полоненими на Харківському напрямку, зокрема імітації їх страти.

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