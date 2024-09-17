Солдати РФ стратили мечем беззбройного українського військовополоненого

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про черговий злочин російської армії. Окупанти показово стратили беззбройного українського військовополоненого.

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військового

Черговий воєнний злочин — росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перев’язаними скотчем руками. Рівень варварства й кровожерливості неможливо осягнути. Скільки ще світ дивитиметься, як Росія відкрито демонструє зневагу до будь-яких норм і законів? Дмитро Лубінець Уповноважений з прав людини

Дмитро Лубнець наголосив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Направив листи до міжнародних організацій, МКЧХ та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини зі сторони Росії, — повідомив Дмитро Лубінець. Поширити

17 вересня у соцмережах з’явилося фото страченого українського воїна. Бійця втратили мечем, на якому написано "За Курськ". На руці воїна видно сірий скотч, ймовірно, його руки перед стратою були зв’язані. Де саме це сталося, невідомо.

Російські військові розстрілюють українських військовополонених

Місія ООН зафіксувала страти 32 українських військовополонених з 1 грудня 2023 по 29 лютого 2024, зазначивши, що кількість таких злочинів з боку росіян зростає.

Загалом на даний час Офіс Генерального прокурора веде близько 40 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених.

Крім того, 3 червня прокуратура розпочала розслідування жорсткого поводження з полоненими на Харківському напрямку, зокрема імітації їх страти.