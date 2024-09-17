Солдаты РФ казнили мечом безоружного украинского военнопленного
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ казнили мечом безоружного украинского военнопленного

Дмитрий Лубинец
Солдаты РФ казнили мечом безоружного украинского военнопленного
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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередном преступлении российской армии. Оккупанты показательно казнили безоружного украинского военнопленного.

Главные тезисы

  • Казни безоружных украинских военнопленных российскими военными стали повседневной ужасной реальностью.
  • Действия российской армии являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
  • Миссия ООН сообщила о казнях 32 украинских военнопленных за период с декабря 2023 по февраль 2024 года, отметив рост числа преступлений со стороны россиян.
  • Офис Генерального прокурора ведет около 40 уголовных производств по фактам казни украинских военнопленных, что свидетельствует о масштабах проблемы.
  • Международные организации проводят расследования и фиксируют нарушения прав человека со стороны российской армии, призывая привлечь виновных к ответственности.

Россияне казнили мечом безоружного украинского военного

Очередное военное преступление — россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Сколько еще мир будет смотреть, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение любыми нормами и законами?

Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец

Уполномоченный по правам человека

Дмитрий Лубнец подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Направил письма международным организациям, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России, — сообщил Дмитрий Лубинец.

17 сентября в соцсетях появилось фото казненного украинского воина. Бойца потеряли мечом, на котором написано "За Курск". На руке воина виден серый скотч, вероятно, его руки перед казнью были связаны. Где именно это произошло неизвестно.

Российские военные расстреливают украинских военнопленных

Миссия ООН зафиксировала казни 32 украинских военнопленных с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года, отметив, что количество таких преступлений со стороны россиян растет.

Всего в настоящее время Офис Генерального прокурора ведет около 40 уголовных производств по фактам казни украинских военнопленных.

Кроме того, 3 июня прокуратура начала расследование жесткого обращения с пленными на Харьковском направлении, в частности, имитации их казни.

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