Солдаты РФ казнили мечом безоружного украинского военнопленного

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередном преступлении российской армии. Оккупанты показательно казнили безоружного украинского военнопленного.

Россияне казнили мечом безоружного украинского военного

Очередное военное преступление — россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного с перевязанными скотчем руками. Уровень варварства и кровожадности невозможно постичь. Сколько еще мир будет смотреть, как Россия открыто демонстрирует пренебрежение любыми нормами и законами? Дмитрий Лубинец Уполномоченный по правам человека

Дмитрий Лубнец подчеркнул, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Направил письма международным организациям, МККК и ООН, чтобы они зафиксировали очередное нарушение прав человека со стороны России, — сообщил Дмитрий Лубинец. Поделиться

17 сентября в соцсетях появилось фото казненного украинского воина. Бойца потеряли мечом, на котором написано "За Курск". На руке воина виден серый скотч, вероятно, его руки перед казнью были связаны. Где именно это произошло неизвестно.

Российские военные расстреливают украинских военнопленных

Миссия ООН зафиксировала казни 32 украинских военнопленных с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года, отметив, что количество таких преступлений со стороны россиян растет.

Всего в настоящее время Офис Генерального прокурора ведет около 40 уголовных производств по фактам казни украинских военнопленных.

Кроме того, 3 июня прокуратура начала расследование жесткого обращения с пленными на Харьковском направлении, в частности, имитации их казни.