Страти українських військовополонених є свідомою політикою РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Страти українських військовополонених є свідомою політикою РФ

Офіс Генерального прокурора
Страти українських військовополонених є свідомою політикою РФ
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За останній рік зросла кількість страт окупантами українських військовополонених. Офіс Генпрокурора наголошує, що ці злочини є непоодинокими інцидентами, а цілеспрямованою політикою РФ.

Головні тези:

  • Зростання страт українських військовополонених є наслідком свідомої політики РФ, не є випадковими подіями, а цілеспрямованою стратегією.
  • Притягнення до відповідальності окупантів за війну та злочини перед міжнародним судом є важливим кроком у відновленні справедливості та зціленні постраждалих.
  • Необхідність співпраці з міжнародними партнерами для притягнення Росії до відповідальності та судового переслідування учасників війни на Сході України.
  • Розслідування воєнних злочинів та страт українських військовополонених потребує великих зусиль і співпраці на міжнародному рівні.

Кількість страт окупантами РФ українських військовополонених зростає

Як повідомив генпрокурор Андрій Костін, у 2024 році кількість страт українських військовополонених російськими окупантами зросла. Катування та страти без суду стали інструментом війни, засобом залякування та знищення.

Костін підкреслив, що це не поодинокі випадки, а цілеспрямована політика. Зокрема, існує аудіозапис, де російський офіцер наказує своїм військовим не брати полонених, а вбивати українців на полі бою.

Як зазначив очільник Офісу Генерального прокурора, одним із ключових завдань правосуддя є притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за злочин агресії, без якого не було б понад 140 тисяч воєнних злочинів.

Багато російських воєнних злочинців засуджено українськими судами заочно, але вироки суду мають важливе значення для процесу відновлення справедливості та зцілення постраждалих, підкреслив Костін.

Генпрокурор розповів, що розслідування воєнних злочинів під час конфлікту є надзвичайно складним процесом.

Необхідно притягнути до відповідальності організаторів цього вторгнення — президента, прем'єр-міністра, членів так званої "трійки" — і показати, що вони не уникнуть покарання, незважаючи на прогалини в міжнародному праві. Міжнародний кримінальний суд не має юрисдикції щодо цього питання, але ми працюємо над правовим механізмом разом із близько 40 країнами світу.

Тому якщо Путін наважиться приїхати на саміт G20 у Бразилії, він має бути заарештований. Відмова виконати ордер на арешт лише посилює позиції Росії. Усі наші сподівання зараз покладаються на незалежність бразильської судової системи, — зазначив Генпрокурор.

Російські окупанти стратили на полі бою 93 українських воїни

Правоохоронці мають дані про страту російськими військовими на полі бою 93 українських військовополонених. Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

За його словами, 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовано у цьому році. Водночас тенденція почала з’являтися у листопаді минулого року, коли «відбулися зміни у ставленні військовослужбовців РФ до наших військовополонених у гірший бік», зазначив керівник "департаменту війни".

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