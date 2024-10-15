Сложная миссия. Чехия приняла неожиданное решение по России

После почти трехлетнего перерыва власти Чехии решили неожиданно вернуть своего посла в страну-агрессорку Россию, которая более 10 лет ведет захватническую войну против Украины.

Почему Чехия возвращает своего посла в Москву

Как удалось узнать журналистам, новым послом Чехии в Москве станет Даниэль Коштовал — экс-замминистра обороны.

Он должен вступить в должность в первые месяцы следующего года.

Послов в России имеют ключевые страны, являющиеся стратегическими союзниками Чешской Республики — Великобритания, Франция, Германия или Соединенные Штаты Америки. Я желаю послу много сил в этой сложной миссии, — прокомментировал это решение глава чешской дипломатии Ян Липовский. Поделиться

Даниэль Коштовал (Фото: ČTK)

Кроме того, указано, что Коштовал уже получил согласие от принимающей страны — так называемый агреман.

Новый посол Чехии в России работает в дипломатическом ведомстве почти 30 лет: на должностях директора департамента политики безопасности, директора департамента Северной и Восточной Европы и генерального директора по неевропейским странам.

Что важно знать о дипломатических отношениях Чехии и РФ

Первый масштабный кризис между странами произошел еще три года назад.

Именно тогда чешские спецслужбы и следователи обнаружили, что агенты российских спецслужб были причастны к взрывам на складах боеприпасов в Врбетицах в Злинском крае, которые происходили в 2014 году.

Кроме того, количество российских дипломатов в Чехии снова резко сократилось после российского вторжения в Украину 2,5 года назад. В 2023 году в посольстве России в Праге работало 6 дипломатов.

Конституционные чиновники долгое время дискутировали о том, стоит ли держать посла в Москве во время нынешней российской военной агрессии в Украине. Поделиться

Еще летом чешский лидер Петр Павел подписал документ, после которого стартовал процесс назначения нового руководителя дипломатической миссии.