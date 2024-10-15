Сложная миссия. Чехия приняла неожиданное решение по России

После почти трехлетнего перерыва власти Чехии решили неожиданно вернуть своего посла в страну-агрессорку Россию, которая более 10 лет ведет захватническую войну против Украины.
Главные тезисы
- Даниэль Коштовал возглавит чешскую миссию в Москве.
- Он может похвастаться многолетним опытом в области внешней политики.
- Отношения между Чехией и РФ существенно ухудшились за последние несколько лет.
Почему Чехия возвращает своего посла в Москву
Как удалось узнать журналистам, новым послом Чехии в Москве станет Даниэль Коштовал — экс-замминистра обороны.
Он должен вступить в должность в первые месяцы следующего года.
Кроме того, указано, что Коштовал уже получил согласие от принимающей страны — так называемый агреман.
Новый посол Чехии в России работает в дипломатическом ведомстве почти 30 лет: на должностях директора департамента политики безопасности, директора департамента Северной и Восточной Европы и генерального директора по неевропейским странам.
Что важно знать о дипломатических отношениях Чехии и РФ
Первый масштабный кризис между странами произошел еще три года назад.
Именно тогда чешские спецслужбы и следователи обнаружили, что агенты российских спецслужб были причастны к взрывам на складах боеприпасов в Врбетицах в Злинском крае, которые происходили в 2014 году.
Кроме того, количество российских дипломатов в Чехии снова резко сократилось после российского вторжения в Украину 2,5 года назад. В 2023 году в посольстве России в Праге работало 6 дипломатов.
Еще летом чешский лидер Петр Павел подписал документ, после которого стартовал процесс назначения нового руководителя дипломатической миссии.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-