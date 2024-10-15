Складна місія. Чехія ухвалила несподіване рішення щодо Росії

Після майже трирічної перерви влада Чехії вирішила неочікувано повернути свого посла у країну-агресорку Росію, яка понад 10 років веде загарбницьку війну проти України.
Головні тези:
- Даніель Коштовал очолить чеську місію в Москві.
- Він має багаторічний досвід у галузі зовнішньої політики.
- Відносини між Чехією та РФ суттєво погіршилися протягом останніх кількох років.
Чому Чехія повертає свого посла у Москву
Як вдалося дізнатися журналістам, новим послом Чехії у Москві стане Даніель Коштовал — ексзаступник міністра оборони.
Він має вступити на посаду в перші місяці наступного року.
Окрім того, наголошується, що Коштовал вже отримав згоду від приймаючої країни, так званий агреман.
Новий посол Чехії в Росії працює в дипломатичному відомстві майже 30 років: на посадах директора департаменту політики безпеки, директора департаменту Північної та Східної Європи та генерального директора з питань неєвропейських країн.
Що важливо знати про дипломатичні відносини Чехії та РФ
Перша масштабна криза між країнами відбулася ще 3 роки тому.
Саме тоді чеські спецслужби та слідчі виявили, що агенти російських спецслужб були причетні до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях у Злінському краї, які відбувалися у 2014 році.
Окрім того, кількість російських дипломатів у Чехії знову різко скоротилася після російського вторгнення в Україну два роки тому. У 2023 році в посольстві Росії в Празі працювало 6 дипломатів.
Ще влітку чеський лідер Петр Павел підписав документ, після якого стартував процес призначення нового керівника дипломатичної місії.
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