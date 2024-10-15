Складна місія. Чехія ухвалила несподіване рішення щодо Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

Складна місія. Чехія ухвалила несподіване рішення щодо Росії

Чехія
Read in English
Джерело:  CTK

Після майже трирічної перерви влада Чехії вирішила неочікувано повернути свого посла у країну-агресорку Росію, яка понад 10 років веде загарбницьку війну проти України.

Головні тези:

  • Даніель Коштовал очолить чеську місію в Москві.
  • Він має багаторічний досвід у галузі зовнішньої політики.
  • Відносини між Чехією та РФ суттєво погіршилися протягом останніх кількох років.

Чому Чехія повертає свого посла у Москву

Як вдалося дізнатися журналістам, новим послом Чехії у Москві стане Даніель Коштовал — ексзаступник міністра оборони.

Він має вступити на посаду в перші місяці наступного року.

Посли в Росії мають ключові країни, які є стратегічними союзниками Чеської Республіки — Велика Британія, Франція, Німеччина або Сполучені Штати Америки. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії, — прокоментував це рішення глава чеської дипломатії Ян Ліпавський.

Даніель Коштовал (Фото: ČTK)

Окрім того, наголошується, що Коштовал вже отримав згоду від приймаючої країни, так званий агреман.

Новий посол Чехії в Росії працює в дипломатичному відомстві майже 30 років: на посадах директора департаменту політики безпеки, директора департаменту Північної та Східної Європи та генерального директора з питань неєвропейських країн.

Що важливо знати про дипломатичні відносини Чехії та РФ

Перша масштабна криза між країнами відбулася ще 3 роки тому.

Саме тоді чеські спецслужби та слідчі виявили, що агенти російських спецслужб були причетні до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях у Злінському краї, які відбувалися у 2014 році.

Окрім того, кількість російських дипломатів у Чехії знову різко скоротилася після російського вторгнення в Україну два роки тому. У 2023 році в посольстві Росії в Празі працювало 6 дипломатів.

Конституційні посадовці тривалий час дискутували про те, чи варто мати посла в Москві під час нинішньої російської військової агресії в Україні.

Ще влітку чеський лідер Петр Павел підписав документ, після якого стартував процес призначення нового керівника дипломатичної місії.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ініціатива-2025. Чехія починає другий проєкт щодо закупівлі боєприпасів для України
Снаряди
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Український легіон. Чехія зацікавилася новою ідеєю для допомоги ЗСУ
Український легіон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія купуватиме снаряди для ЗСУ від доходів заморожених активів РФ
Чехія купуватиме снаряди для ЗСУ від доходів заморожених активів РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?