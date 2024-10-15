Складна місія. Чехія ухвалила несподіване рішення щодо Росії

Після майже трирічної перерви влада Чехії вирішила неочікувано повернути свого посла у країну-агресорку Росію, яка понад 10 років веде загарбницьку війну проти України.

Чому Чехія повертає свого посла у Москву

Як вдалося дізнатися журналістам, новим послом Чехії у Москві стане Даніель Коштовал — ексзаступник міністра оборони.

Він має вступити на посаду в перші місяці наступного року.

Посли в Росії мають ключові країни, які є стратегічними союзниками Чеської Республіки — Велика Британія, Франція, Німеччина або Сполучені Штати Америки. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії, — прокоментував це рішення глава чеської дипломатії Ян Ліпавський. Поширити

Даніель Коштовал (Фото: ČTK)

Окрім того, наголошується, що Коштовал вже отримав згоду від приймаючої країни, так званий агреман.

Новий посол Чехії в Росії працює в дипломатичному відомстві майже 30 років: на посадах директора департаменту політики безпеки, директора департаменту Північної та Східної Європи та генерального директора з питань неєвропейських країн.

Що важливо знати про дипломатичні відносини Чехії та РФ

Перша масштабна криза між країнами відбулася ще 3 роки тому.

Саме тоді чеські спецслужби та слідчі виявили, що агенти російських спецслужб були причетні до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях у Злінському краї, які відбувалися у 2014 році.

Окрім того, кількість російських дипломатів у Чехії знову різко скоротилася після російського вторгнення в Україну два роки тому. У 2023 році в посольстві Росії в Празі працювало 6 дипломатів.

Конституційні посадовці тривалий час дискутували про те, чи варто мати посла в Москві під час нинішньої російської військової агресії в Україні. Поширити

Ще влітку чеський лідер Петр Павел підписав документ, після якого стартував процес призначення нового керівника дипломатичної місії.