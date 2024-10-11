Коли війна закінчиться. У США розгортається нова дискусія щодо України

Відомий американський політик та колишній посол США в Україні Вільям Тейлор закликає Штати та інших членів НАТО запросити Україну до Альянсу, коли війна врешті-решт закінчиться.

У США є чимало прихильників інтеграції України в НАТО

Вільям Тейлор звертає увагу на те, що український народ прагне справедливого і сталого мирую

Однак, як зазначає дипломат, це неможливо втілити в життя, якщо Україну не прийдуть до Альянсу.

Коли війна закінчиться, Україна має стати членом НАТО. А завершення конфлікту станеться або внаслідок того, що Україна вижене російських загарбників, або ж якщо міжнародна спільнота тиском змусить Росію припинити війну, або ж внаслідок обох варіантів — як пропонує президент Зеленський, — наголосив американський політик. Поширити

На переконання Тейлора, поки Україна не стане членом Альянсу, вона ніколи не буде захищена від російської агресії — загрози, яка переслідує її вже 300 років.

Він також попередив, що вся Європа також не буде у безпеці.

Дипломат наголосив, що російський диктатор Володимир Путін має за мету знищити Україну.

Україна уже могла стати членом НАТО

Вільям Тейлор також детально аналізує питання Бухарестського саміту НАТО 2008 року.

Як відомо, чимало політологів та аналітиків наводять його як аргумент, що Альянс ніколи не погодиться прийняти Україну (і Грузію).

На думку дипломата, саме тоді Штати мали можливість переконати союзників, які вагалися, якби почали цю роботу раніше й проявили більше наполегливості.