Коли війна закінчиться. У США розгортається нова дискусія щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Коли війна закінчиться. У США розгортається нова дискусія щодо України

прапори України і НАТО
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Джерело:  The New York Times

Відомий американський політик та колишній посол США в Україні Вільям Тейлор закликає Штати та інших членів НАТО запросити Україну до Альянсу, коли війна врешті-решт закінчиться.

Головні тези:

  • Членство України в НАТО може врятувати Європу від великої війни.
  • Дипломат підкреслює необхідність тиску міжнародної спільноти на Росію.
  • Аналізуючи Бухарестський саміт НАТО 2008 року, Тейлор вказує на втрачені можливості.

У США є чимало прихильників інтеграції України в НАТО

Вільям Тейлор звертає увагу на те, що український народ прагне справедливого і сталого мирую

Однак, як зазначає дипломат, це неможливо втілити в життя, якщо Україну не прийдуть до Альянсу.

Коли війна закінчиться, Україна має стати членом НАТО. А завершення конфлікту станеться або внаслідок того, що Україна вижене російських загарбників, або ж якщо міжнародна спільнота тиском змусить Росію припинити війну, або ж внаслідок обох варіантів — як пропонує президент Зеленський, — наголосив американський політик.

На переконання Тейлора, поки Україна не стане членом Альянсу, вона ніколи не буде захищена від російської агресії — загрози, яка переслідує її вже 300 років.

Він також попередив, що вся Європа також не буде у безпеці.

Дипломат наголосив, що російський диктатор Володимир Путін має за мету знищити Україну.

Україна уже могла стати членом НАТО

Вільям Тейлор також детально аналізує питання Бухарестського саміту НАТО 2008 року.

Як відомо, чимало політологів та аналітиків наводять його як аргумент, що Альянс ніколи не погодиться прийняти Україну (і Грузію).

На думку дипломата, саме тоді Штати мали можливість переконати союзників, які вагалися, якби почали цю роботу раніше й проявили більше наполегливості.

На зустрічі послів США у Європі у Вашингтоні наприкінці 2007 року, я пригадую, як запитав тодішню держсекретарку Кондолізу Райс, чи ми підтримаємо План дій щодо членства для України на саміті у Бухаресті. Вона дещо невпевнено дала зрозуміти, що ні. Тож деякі союзники, зокрема й Німеччина, отримали цей сигнал і вирішили виступати проти — передусім тому, що думали, що такою буде позиція США, — згадує Вільям Тейлор.

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