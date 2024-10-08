Генсек НАТО озвучив попередження Україні щодо прийдешньої зими

Згідно з даними нового генсека НАТО Марка Рютте, зима 2024-2025 року може бути однією з найскладніших для України.
Головні тези:
- Марк Рютте закликав членів Альянсу надавати більше допомоги Україні та сприяти військовим зусиллям.
- Представники Європейського союзу вважають, що ситуація в Україні під час зими буде складною, але не катастрофічною.
- Одні з найбільш вразливих зон - Київ, Харків та Одеса, а також інші міста з централізованим опаленням.
Росія планує посилити терор проти України
За словами нового генсека Альянса, у центрі його переговорів з фінським президентом — війна Росії проти України.
Окрім того, він закликав членів блоку “робити більше для допомоги" Києву.
За словами Марка Рютте, вкрай важливо докладати більше зусиль, щоб Україна отримувала достатньо військового спорядження для підтримки її військових зусиль.
Що кажуть у Євросоюзі
Офіційний Брюссель нещодавно заявив, що Україну очікує складна зима, однак ситуація не буде катастрофічною.
З прогнозом з цього приводу виступила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
Журналісти поцікавилися у неї, як може виглядати песимістичний сценарій для України цієї зими.
Вона також звернула увагу на те, що найбільш вразливими є Київ, Харків та Одеса, а також інші міста з централізованим опаленням.
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