Генсек НАТО озвучив попередження Україні щодо прийдешньої зими
Категорія
Україна
Дата публікації

Генсек НАТО озвучив попередження Україні щодо прийдешньої зими

Марк Рютте

Згідно з даними нового генсека НАТО Марка Рютте, зима 2024-2025 року може бути однією з найскладніших для України.

Головні тези:

  • Марк Рютте закликав членів Альянсу надавати більше допомоги Україні та сприяти військовим зусиллям.
  • Представники Європейського союзу вважають, що ситуація в Україні під час зими буде складною, але не катастрофічною.
  • Одні з найбільш вразливих зон - Київ, Харків та Одеса, а також інші міста з централізованим опаленням.

Росія планує посилити терор проти України

За словами нового генсека Альянса, у центрі його переговорів з фінським президентом — війна Росії проти України.

Окрім того, він закликав членів блоку “робити більше для допомоги" Києву.

Росія продовжує завдавати масованих ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі України. Україна може постати перед найсуворішою зимою з часу початку повномасштабного вторгнення.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

За словами Марка Рютте, вкрай важливо докладати більше зусиль, щоб Україна отримувала достатньо військового спорядження для підтримки її військових зусиль.

І я буду на "Рамштайні" за столом разом із Алексом Стуббом на зустрічі Контактної групи з питань оборони України, щоб наполягати на наданні більшої допомоги (Києву. — ред.), — зазначив генсек НАТО.

Що кажуть у Євросоюзі

Офіційний Брюссель нещодавно заявив, що Україну очікує складна зима, однак ситуація не буде катастрофічною.

З прогнозом з цього приводу виступила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Журналісти поцікавилися у неї, як може виглядати песимістичний сценарій для України цієї зими.

Дивіться, я, звичайно ж, очікую, що будуть певні відключення електроенергії. Але з усіх обговорень, які ми провели, усі сценарії, які ми отримували, кажуть, що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною, — відповіла Матернова.

Вона також звернула увагу на те, що найбільш вразливими є Київ, Харків та Одеса, а також інші міста з централізованим опаленням.

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