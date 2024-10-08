35 млрд євро для України. Угорщина оголосила своє рішення

Команда угорського лідера Віктора Орбан буде блокувати рішення Євросоюзу, яке дозволить погодити надання Україні кредиту в 35 млрд євро за рахунок заморожених російських активів.

Угорщина налаштована блокувати допомогу Україні

З заявою з цього приводу виступив глава Мінфіну Угорщини Міхай Варга.

Він почав стверджувати, що два кандидати у президенти США — Камала Гарріс і Дональд Трамп — відстоюють протилежні підходи до врегулювання війни Росії проти України: "у напрямку до миру і продовження війни".

За словами Варги, офіційний Брюссель повинен будувати наступні кроки залежно від того, якими будуть результатами виборів у Штатах.

Ми вважаємо, що це питання — продовження російських санкцій (проти росактивів. — ред.) — має бути вирішене після виборів у США. Такою є позиція Угорщини… Ми повинні побачити, в якому напрямку рухається майбутня адміністрація США в цьому питанні. Міхай Варга Глава Мінфіну Угорщини

Фінансова допомога Україні від ЄС — деталі

Як уже згадувалося раніше, мовиться про план кредиту для України обсягом 50 млрд доларів.

Не так давно його узгодили лідери “Групи семи”.

Що важливо розуміти, його будуть погашати коштом прибутку від інвестування заморожених російських активів. Для України це де-факто позика без необхідності повернення.

У межах плану офіційний Брюссель мав намір передати Києву 35 млрд євро, однак для цього необхідно змінити санкційний механізм, який передбачає замороження росактивів на території Євросоюзу.