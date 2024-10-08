Ексгенсек НАТО Столтенберг повернеться у велику політику — що відомо

Прогнози західних журналістів та аналітиків врешті-решт підтвердилися — колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг стане головою Мюнхенської конференції з безпеки.
Головні тези:
- Столтенберг присвятив свою політичну кар'єру підтриманню миру і сприятиме місії “миру через діалог”.
- Вольфганг Ішингер привітав рішення Столтенберга очолити конференцію, відзначивши його великий досвід і репутацію.
- Єнс Столтенберг має вражаючий політичний досвід, походить із впливової родини в Норвегії та займав посаду генсека НАТО протягом 10 років.
Політична кар'єра Столтенберга набирає обертів
Цю інформацію офіційно підтвердила пресслужба Мюнхенської конференції з безпеки.
Що важливо розуміти, Крістофер Гойсген обіймав цю посаду останні два роки.
Це оголошення підтвердило давніші чутки у ЗМІ невдовзі перед відставкою Столтенберга.
Як на це рішення відреагував сам Столтенберг
Як зазначив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, він присвятив усю свою політичну кар’єру підтриманню миру.
Окрім того, повідомляється, що Вольфганг Ішингер, який є багаторічним президентом Ради фонду Мюнхенської безпекової конференції, привітав згоду Столтенберга очолити конференцію.
Він також зазначив, що дуже цінує його великий досвід та репутацію.
На цьому тлі варто нагадати, що Єнс Столтенберг походить з відомої в норвезькій політиці родини.
Його батько — Торвалл Столтенберг — обіймав посаду міністра закордонних справ Норвегії.
Сам Єнс раніше був прем'єр-міністром Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). Генсеком НАТО він був 10 років поспіль (2014—2024).
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