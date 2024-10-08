У Нідерландах розморозили значну частину російських активів

Як вдалося дізнатися журналістам, фінансові організації у Нідерландах розморозили близько 560 мільйонів євро активів країни-агресорки РФ.

Що відомо про рішення нідерландських банків

Як повідомляє місцеве видання Telegraaf, у його розпорядженні опинилися документи, які надсилав парламенту глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкам.

Як відомо, на початку року у парламенті офіційно заявили, що загальна сума заморожених російських активів сягне 660 млн євро.

Однак, що важливо розуміти, до 1 липня було заблоковано лише 97,2 мільйона.

Розмороження коштів відбулося "внаслідок надання винятків для незавершених платежів та відсторонення санкціонованих власників", йдеться в документі. Значна частина цієї суми — 430 мільйонів євро — належить двом компаніям РФ, як зазначено в додатку до документа. Поширити

У чому полягає ключова проблема

Як вдалося дізнатися журналістам, понад 200 мільйонів євро від конкретної компанії більше не підлягали заморожуванню.

Видання отримало офіційне підтвердження, що компанія через спеціальну конструкцію була "формально відсторонена" від російського власника.

Однак, що важливо розуміти, ці дві компанії мають одного російського власника.

Активи були розморожені, оскільки було створено конструкції, які забезпечують, що остаточний власник не має жодного впливу на компанії, і гроші не можуть опинитися в руках санкціонованого власника через непрямі шляхи. Поширити

Станом на сьогодні Міністерство економіки країни здійснює усі можливі перевірки, щоб з'ясувати, чи відповідають ці механізми правилам Євросоюзу щодо "відсторонення" власника.