У Нідерландах розморозили значну частину російських активів

Як вдалося дізнатися журналістам, фінансові організації у Нідерландах розморозили близько 560 мільйонів євро активів країни-агресорки РФ.
Головні тези:
- Документи вказують на надання винятків для розмороження коштів через відсторонення санкціонованих власників.
- Значна частина відстежених коштів належить двом компаніям з одним російським власником.
- Міністерство економіки Нідерландів уже проводить перевірки, щоб визначити, що насправді відбувається.
Що відомо про рішення нідерландських банків
Як повідомляє місцеве видання Telegraaf, у його розпорядженні опинилися документи, які надсилав парламенту глава МЗС Нідерландів Каспар Вельдкам.
Як відомо, на початку року у парламенті офіційно заявили, що загальна сума заморожених російських активів сягне 660 млн євро.
Однак, що важливо розуміти, до 1 липня було заблоковано лише 97,2 мільйона.
У чому полягає ключова проблема
Як вдалося дізнатися журналістам, понад 200 мільйонів євро від конкретної компанії більше не підлягали заморожуванню.
Видання отримало офіційне підтвердження, що компанія через спеціальну конструкцію була "формально відсторонена" від російського власника.
Однак, що важливо розуміти, ці дві компанії мають одного російського власника.
Станом на сьогодні Міністерство економіки країни здійснює усі можливі перевірки, щоб з'ясувати, чи відповідають ці механізми правилам Євросоюзу щодо "відсторонення" власника.
За словами журналістів, вони продовжать уважно слідкувати за розвитком ситуації та рішеннями влади Нідерландів.
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