Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютценіх пропонує створити міжнародну контактну групу для ініціювання мирних перемовин щодо завершення війні в Україні.
Головні тези:
- Рольф Мютценіх пропонує активізувати мирні перемовини між Україною та Росією, ініціювавши створення міжнародної контактної групи.
- Зацікавленість Китаю, Індії, Туреччини та Бразилії у мирному врегулюванні конфлікту в Україні може позитивно вплинути на ситуацію в регіоні.
- Мютценіх застерігає від можливих наслідків жорстоких атак Росії на енергетичну інфраструктуру України і загрози нової хвилі біженців.
У німецькому Бундестазі заговорили про мирні переговори між Україною та РФ
За словами політика, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський погоджуються, що зараз настав час для активізації зусиль щодо мирних переговорів, і що Росія також має бути присутня на наступному Мирному саміті.
Коментуючи можливий склад такої контактної групи, він зазначив, що вважає «відповідальними» такі країни, як Китай, Індія, Туреччина та Бразилія. На думку парламентарія, в цих державах зростає переконання, що російська загарбницька війна може стати «тягарем».
Тому робота контактної групи може бути багатообіцяючою та відігравати важливу посередницьку роль.
Він також застеріг, що жорстокі атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України становлять величезні виклики, з якими країна зіткнеться наступної зими. Якщо так триватиме й далі, сотні тисяч біженців можуть знову вирушити в Німеччину.
Ім’я Мютценіха стало широко відомо в Україні в березні цього року після його виступу в Бундестазі, коли він заявив:
Це стало на той час першою подібною заявою у демократичному таборі ФРН, до того з такими «миротворчими» закликами виступали виключно крайні праві та крайні ліві політичні сили.
Шольц потрапив під шквал критики у власній партії
Конфлікти у політичній силі чинного німецького лідера почалися після оприлюднення нового опитування соціологічного інституту Forschungsgruppe Wahlen.
Як виявилося, жоден канцлер ФРН протягом останніх 34 років не мав такого низького рейтингу підтримки.
77% вважають Шольца "слабким лідером", який не може домогтися свого.
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