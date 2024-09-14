Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютценіх пропонує створити міжнародну контактну групу для ініціювання мирних перемовин щодо завершення війні в Україні.

У німецькому Бундестазі заговорили про мирні переговори між Україною та РФ

За словами політика, канцлер ФРН Олаф Шольц і президент України Володимир Зеленський погоджуються, що зараз настав час для активізації зусиль щодо мирних переговорів, і що Росія також має бути присутня на наступному Мирному саміті.

Я дуже вітаю це. Це також дає іншим країнам можливість стати більш відданими припиненню військових дій. На мій погляд, настав час для західних союзників ініціювати контактну групу для початку процесу. Поширити

Коментуючи можливий склад такої контактної групи, він зазначив, що вважає «відповідальними» такі країни, як Китай, Індія, Туреччина та Бразилія. На думку парламентарія, в цих державах зростає переконання, що російська загарбницька війна може стати «тягарем».

Тому робота контактної групи може бути багатообіцяючою та відігравати важливу посередницьку роль.

Він також застеріг, що жорстокі атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України становлять величезні виклики, з якими країна зіткнеться наступної зими. Якщо так триватиме й далі, сотні тисяч біженців можуть знову вирушити в Німеччину.

Ім’я Мютценіха стало широко відомо в Україні в березні цього року після його виступу в Бундестазі, коли він заявив:

Чи не є на часі не лише говорити про те, як вести війну, а почати думати, як війну заморозити і згодом завершити. Поширити

Це стало на той час першою подібною заявою у демократичному таборі ФРН, до того з такими «миротворчими» закликами виступали виключно крайні праві та крайні ліві політичні сили.

Шольц потрапив під шквал критики у власній партії

Конфлікти у політичній силі чинного німецького лідера почалися після оприлюднення нового опитування соціологічного інституту Forschungsgruppe Wahlen.

Як виявилося, жоден канцлер ФРН протягом останніх 34 років не мав такого низького рейтингу підтримки.