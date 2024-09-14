Лидер фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених предлагает создать международную контактную группу для инициирования мирных переговоров по завершению войны в Украине.

В немецком Бундестаге заговорили о мирных переговорах между Украиной и РФ

По словам политика, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский соглашаются, что сейчас пора для активизации усилий по мирным переговорам, и что Россия также должна присутствовать на следующем Мирном саммите.

Я очень приветствую это. Это также позволяет другим странам стать более преданными прекращению военных действий. На мой взгляд, пора для западных союзников инициировать контактную группу для начала процесса. Поделиться

Комментируя возможный состав такой контактной группы, он отметил, что считает «ответственными» такие страны как Китай, Индия, Турция и Бразилия. По мнению парламентария, в этих государствах растет убеждение, что российская захватническая война может стать «обузой».

Поэтому работа контактной группы может быть многообещающей и играть важную посредническую роль.

Он также предостерег, что жестокие атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины составляют огромные вызовы, с которыми страна столкнется следующей зимой. Если так будет продолжаться, сотни тысяч беженцев могут снова отправиться в Германию.

Имя Мютцениха стало широко известно в Украине в марте этого года после его выступления в Бундестаге, когда он заявил:

Не время не только говорить о том, как вести войну, а начать думать, как войну заморозить и впоследствии завершить. Поделиться

Это стало в то время первым подобным заявлением в демократическом лагере ФРГ, к тому же с такими «миротворческими» призывами выступали исключительно крайние правые и крайние левые политические силы.

Шольц попал под шквал критики в собственной партии

Конфликты в политической силе действующего германского лидера начались после обнародования нового опроса социологического института Forschungsgruppe Wahlen.

Как оказалось, ни один канцлер ФРГ за последние 34 года не имел такого низкого рейтинга поддержки.