Наслідки головування команди угорського лідера Віктора Орбана у Раді Євросоюзу збентежили багатьох європейський лідерів. Як зізнався очільник Європейської народної партії Манфред Вебер, він вважає це “повним провалом”.

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Згідно з даними журналістів, уже 9 жовтня Віктор Орбан планує виступити в Європарламенті з промовою про пріоритети своєї країни, яка в цьому півріччі головує в Раді ЄС.

Одразу після цього Манфред Вебер відкриє пленарні дебати, а також оголосить лідера угорської опозиції Петера Мадяра другим спікером.

Що важливо розуміти, саме Мадяр де-факто є головним суперником Орбана та членом Європарламенту від правоцентристської партії "Тиса" після європейських виборів у червні.

На переконання Вебера, скандальна "мирна місія" угорського лідера до російського диктатора Володимира Путіна на початку головування Угорщини в Раді ЄС була насправді "поїздкою з метою продовження війни".

Дедалі більше європейських лідерів критикують Орбана

З заявою з цього приводу нещодавно виступила очільниця ліберальної групи "Оновити Європу" Валері Аєр. Вона не приховує, що вважає главу угорського уряду "палієм", який ставить під загрозу європейську ідею.

Він хоче спалити демократичну, ліберальну і толерантну Європу, — поскаржилася політикиня. Поширити

Ба більше, повідомляється, що депутат Європарламенту від "Зелених" Даніель Фройнд звинуватив команду Віктора Орбана в "корупції і поганому управлінні".

Спільно з антикорупційною організацією Transparency International він організував у Європарламенті виставку про розтрату коштів європейських платників податків в Угорщині.