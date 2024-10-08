Полный провал. В Европарламенте бьют тревогу из-за действий Венгрии

Последствия председательства команды венгерского лидера Виктора Орбана в Совете Евросоюза возмутили многих европейских лидеров. Как признался глава Европейской народной партии Манфред Вебер, он считает это "полным провалом".

В ЕС возмутились из-за решений и действий Будапешта

Согласно данным журналистов, уже 9 октября Виктор Орбан планирует выступить в Европарламенте с речью о приоритетах своей страны, председательствующей в этом полугодии в Совете ЕС.

Сразу после этого Манфред Вебер откроет пленарные прения, а также объявит лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра вторым спикером.

Что важно понимать, именно Мадяр де-факто является главным соперником Орбана и членом Европарламента от правоцентристской партии “Тиса” после европейских выборов в июне.

По убеждению Вебера, скандальная "мирная миссия" венгерского лидера к российскому диктатору Владимиру Путину в начале председательства Венгрии в Совете ЕС была "поездкой с целью продолжения войны".

Все больше европейских лидеров критикуют Орбана

С заявлением по этому поводу недавно выступила глава либеральной группы "Обновить Европу" Валери Аер. Она не скрывает, что считает главу венгерского правительства "поджигателем", которое ставит под угрозу европейскую идею.

Он хочет сжечь демократическую, либеральную и толерантную Европу, — пожаловалась она. Поделиться

Более того, сообщается, что депутат Европарламента от "Зеленых" Даниэль Фрейнд обвинил команду Виктора Орбана в "коррупции и плохом управлении".

Вместе с антикоррупционной организацией Transparency International он организовал в Европарламенте выставку о растрате средств европейских налогоплательщиков в Венгрии.