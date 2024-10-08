Полный провал. В Европарламенте бьют тревогу из-за действий Венгрии
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Полный провал. В Европарламенте бьют тревогу из-за действий Венгрии

Орбан
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Источник:  AFP

Последствия председательства команды венгерского лидера Виктора Орбана в Совете Евросоюза возмутили многих европейских лидеров. Как признался глава Европейской народной партии Манфред Вебер, он считает это "полным провалом".

Главные тезисы

  • Действия и решения Венгрии под руководством Орбана вызвали возмущение у ЕС, что привело к скандалу в блоке.
  • Команда Орбана попала под шквал критики из-за близости к российскому диктатору Путину и обвинениям в коррупции, а также плохом управлении.
  • Лидер венгерской оппозиции, Петер Мадяр, выступит в качестве соперника Орбана в Европарламенте, что указывает на напряженную политическую ситуацию.

В ЕС возмутились из-за решений и действий Будапешта

Согласно данным журналистов, уже 9 октября Виктор Орбан планирует выступить в Европарламенте с речью о приоритетах своей страны, председательствующей в этом полугодии в Совете ЕС.

Сразу после этого Манфред Вебер откроет пленарные прения, а также объявит лидера венгерской оппозиции Петера Мадяра вторым спикером.

Что важно понимать, именно Мадяр де-факто является главным соперником Орбана и членом Европарламента от правоцентристской партии “Тиса” после европейских выборов в июне.

По убеждению Вебера, скандальная "мирная миссия" венгерского лидера к российскому диктатору Владимиру Путину в начале председательства Венгрии в Совете ЕС была "поездкой с целью продолжения войны".

Все больше европейских лидеров критикуют Орбана

С заявлением по этому поводу недавно выступила глава либеральной группы "Обновить Европу" Валери Аер. Она не скрывает, что считает главу венгерского правительства "поджигателем", которое ставит под угрозу европейскую идею.

Он хочет сжечь демократическую, либеральную и толерантную Европу, — пожаловалась она.

Более того, сообщается, что депутат Европарламента от "Зеленых" Даниэль Фрейнд обвинил команду Виктора Орбана в "коррупции и плохом управлении".

Вместе с антикоррупционной организацией Transparency International он организовал в Европарламенте выставку о растрате средств европейских налогоплательщиков в Венгрии.

По прибытии в Страсбург во вторник, во второй половине дня, Орбан хочет выступить перед прессой. Мероприятие организовано новой ультраправой группой "Патриоты за Европу". Кроме партии Орбана "Фидес", в группу входят "Национальное объединение" французской правой популистки Марин Ле Пен и Австрийская партия свободы.

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