По информации правозащитников Human Rights Watch, правительство Венгрии цинично нарушило законодательство ЕС и прекратило государственное финансирование убежища для беженцев из Западной Украины.

Что известно о новом циничном решении Венгрии относительно беженцев из Украины

Отмечается, что в результате решения венгерских властей без крова остались около 3 тыс украинских беженцев, из которых большая часть — женщины и дети.

Новым указом от 21 августа 2024 были установлены ограничения на доступ украинским беженцам к государственному жилью в Венгрии.

В частности, право на получение убежища было оставлено только для переселенцев из районов Украины, отмеченных как зоны боевых действий.

Флаг Венгрии

Венгерское правительство пробило новое дно с этим жестоким законом, выбрасывающим на улицы тысячи людей, бежавших от войны в Украине. Еврокомиссия должна использовать все имеющиеся инструменты, чтобы заставить Будапешт упразднить этот закон и выполнить свои обязательства как члена ЕС, — отмечает правозащитница HRW Лидия Гал. Поделиться

Что известно о циничном нарушении Венгрией прав человека

В правозащитной организации отметили, что указ является нарушением Директивы ЕС по временной защите 2001 года, активированной в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, в HRW подчеркнули, что решение власти Венгрии противоречит рекомендациям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым, защита гражданам Украины в других странах должна предоставляться независимо от места их географического проживания в Украине.

Правозащитники призывают Еврокомиссию действовать быстро, приступив к процедуре против Венгрии о нарушении прав человека.

Они также призывают оказать финансовую поддержку организациям, которые помогают временным беженцам, в частности, муниципалитетам, неправительственным организациям и ООН.