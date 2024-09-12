Венгрия лишила убежища 3 тыс украинских беженцев
Категория
Политика
Дата публикации

Венгрия лишила убежища 3 тыс украинских беженцев

Флаг Венгрии
Read in English
Читати українською
Источник:  Human Rights Watch

По информации правозащитников Human Rights Watch, правительство Венгрии цинично нарушило законодательство ЕС и прекратило государственное финансирование убежища для беженцев из Западной Украины.

Главные тезисы

  • Венгрия приняла решение лишить убежища 3 тыс. беженцев из Западной Украины, оставив без крова женщин и детей.
  • Установленные ограничения на доступ украинских беженцев к государственному жилью нарушили директиву ЕС по временной защите.
  • Принятое решение венгерских властей вызвало критику со стороны правозащитных организаций и кардинальные действия со стороны Еврокомиссии.
  • Венгрийское правительство нарушило законодательство ЕС, а также рекомендации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
  • Правозащитники призывают оказать финансовую поддержку организациям, помогающим беженцам из Украины, и требуют быстрых международных реакций на нарушения прав человека.

Что известно о новом циничном решении Венгрии относительно беженцев из Украины

Отмечается, что в результате решения венгерских властей без крова остались около 3 тыс украинских беженцев, из которых большая часть — женщины и дети.

Новым указом от 21 августа 2024 были установлены ограничения на доступ украинским беженцам к государственному жилью в Венгрии.

В частности, право на получение убежища было оставлено только для переселенцев из районов Украины, отмеченных как зоны боевых действий.

Венгрия лишила права убежища беженцев из Западной Украины
Флаг Венгрии

Венгерское правительство пробило новое дно с этим жестоким законом, выбрасывающим на улицы тысячи людей, бежавших от войны в Украине. Еврокомиссия должна использовать все имеющиеся инструменты, чтобы заставить Будапешт упразднить этот закон и выполнить свои обязательства как члена ЕС, — отмечает правозащитница HRW Лидия Гал.

Что известно о циничном нарушении Венгрией прав человека

В правозащитной организации отметили, что указ является нарушением Директивы ЕС по временной защите 2001 года, активированной в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, в HRW подчеркнули, что решение власти Венгрии противоречит рекомендациям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым, защита гражданам Украины в других странах должна предоставляться независимо от места их географического проживания в Украине.

Правозащитники призывают Еврокомиссию действовать быстро, приступив к процедуре против Венгрии о нарушении прав человека.

Они также призывают оказать финансовую поддержку организациям, которые помогают временным беженцам, в частности, муниципалитетам, неправительственным организациям и ООН.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Венгрии будут действовать более жесткие требования к украинским беженцам
Венгрия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия цинично угрожает ЕС потоками мигрантов в ответ на санкции
Виктор Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Боррель призвал ЕС срочно решить проблему блокирования Венгрией денег для Украины
Жозеп Боррель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?