По информации правозащитников Human Rights Watch, правительство Венгрии цинично нарушило законодательство ЕС и прекратило государственное финансирование убежища для беженцев из Западной Украины.
Главные тезисы
- Венгрия приняла решение лишить убежища 3 тыс. беженцев из Западной Украины, оставив без крова женщин и детей.
- Установленные ограничения на доступ украинских беженцев к государственному жилью нарушили директиву ЕС по временной защите.
- Принятое решение венгерских властей вызвало критику со стороны правозащитных организаций и кардинальные действия со стороны Еврокомиссии.
- Венгрийское правительство нарушило законодательство ЕС, а также рекомендации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
- Правозащитники призывают оказать финансовую поддержку организациям, помогающим беженцам из Украины, и требуют быстрых международных реакций на нарушения прав человека.
Что известно о новом циничном решении Венгрии относительно беженцев из Украины
Отмечается, что в результате решения венгерских властей без крова остались около 3 тыс украинских беженцев, из которых большая часть — женщины и дети.
Новым указом от 21 августа 2024 были установлены ограничения на доступ украинским беженцам к государственному жилью в Венгрии.
В частности, право на получение убежища было оставлено только для переселенцев из районов Украины, отмеченных как зоны боевых действий.
Что известно о циничном нарушении Венгрией прав человека
В правозащитной организации отметили, что указ является нарушением Директивы ЕС по временной защите 2001 года, активированной в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину.
Кроме того, в HRW подчеркнули, что решение власти Венгрии противоречит рекомендациям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, согласно которым, защита гражданам Украины в других странах должна предоставляться независимо от места их географического проживания в Украине.
Правозащитники призывают Еврокомиссию действовать быстро, приступив к процедуре против Венгрии о нарушении прав человека.
Они также призывают оказать финансовую поддержку организациям, которые помогают временным беженцам, в частности, муниципалитетам, неправительственным организациям и ООН.
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