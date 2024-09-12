За інформацією правозахисників Human Rights Watch, уряд Угорщини цинічно порушив законодавство ЄС і припинив державне фінансування притулку для біженців з Західної України.
Головні тези:
- Угорщина відмовила у притулку для біженців з Західної України, порушивши законодавство ЄС.
- Прийняте рішення залишило без даху над головою тисячі українських біженців, переважно жінок та дітей.
- Влада Угорщини встановила обмеження на доступ українським біженцям до державного житла, порушуючи директиву ЄС щодо тимчасового захисту.
- Правозахисники закликають Єврокомісію діяти швидко та розпочати процедуру проти Угорщини через порушення прав людини.
- Необхідно також надати фінансову підтримку організаціям, які допомагають біженцям з України.
Що відомо про нове цинічне рішення Угорщини щодо біженців з України
Зазначається, що внаслідок рішення угорської влади без даху над головою залишились близько 3 тис українських біженців, з яких більша частина — жінки та діти.
Новим указом від 21 серпня 2024 року були встановлені обмеження на доступ українським біженцям до державного житла в Угорщині.
Зокрема, право на отримання притулку було залишене лише для переселенців з районів України, які позначені як зони бойових дій.
Що відомо про цинічне порушення Угорщиною прав людини
У правозахисній організації зазначили, що указ є порушенням Директиви ЄС щодо тимчасового захисту 2001 року, яка була активована в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Окрім цього в HRW підкреслили, що рішення влади Угорщини протиречить рекомендаціям Управління Верховного комісара ООН з прав людини, відповідно до яких, захист громадянам України в інших країнах має надаватись незалежно від місця їхнього географічного проживання в Україні.
Правозахисники закликають Єврокомісію діяти швидко, розпочавши процедуру проти Угорщини про порушення прав людини.
Вони також закликають надати фінансову підтримку організаціям, які допомагають тимчасовим біженцям, зокрема муніципалітетам, неурядовим організаціям та ООН.
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