За інформацією правозахисників Human Rights Watch, уряд Угорщини цинічно порушив законодавство ЄС і припинив державне фінансування притулку для біженців з Західної України.

Що відомо про нове цинічне рішення Угорщини щодо біженців з України

Зазначається, що внаслідок рішення угорської влади без даху над головою залишились близько 3 тис українських біженців, з яких більша частина — жінки та діти.

Новим указом від 21 серпня 2024 року були встановлені обмеження на доступ українським біженцям до державного житла в Угорщині.

Зокрема, право на отримання притулку було залишене лише для переселенців з районів України, які позначені як зони бойових дій.

Прапор Угорщини

Угорський уряд пробив нове дно з цим жорстоким законом, що викидає на вулиці тисячі людей, які втекли від війни в Україні. Єврокомісія повинна використати всі наявні інструменти, щоб змусити Будапешт скасувати цей закон і виконати свої зобов'язання як члена ЄС, — наголошує правозахисниця HRW Лідія Гал. Поширити

Що відомо про цинічне порушення Угорщиною прав людини

У правозахисній організації зазначили, що указ є порушенням Директиви ЄС щодо тимчасового захисту 2001 року, яка була активована в березні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Окрім цього в HRW підкреслили, що рішення влади Угорщини протиречить рекомендаціям Управління Верховного комісара ООН з прав людини, відповідно до яких, захист громадянам України в інших країнах має надаватись незалежно від місця їхнього географічного проживання в Україні.

Правозахисники закликають Єврокомісію діяти швидко, розпочавши процедуру проти Угорщини про порушення прав людини.

Вони також закликають надати фінансову підтримку організаціям, які допомагають тимчасовим біженцям, зокрема муніципалітетам, неурядовим організаціям та ООН.