В Нидерландах разморозили значительную часть российских активов
Категория
Экономика
Дата публикации

В Нидерландах разморозили значительную часть российских активов

банк Нидерландов
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Источник:  online.ua

Как удалось узнать журналистам, финансовые организации в Нидерландах разморозили около 560 миллионов евро активов страны-агрессорки РФ.

Главные тезисы

  • Документы указывают на предоставление исключений для размораживания средств из-за отстранения санкционированных собственников.
  • Значительная часть средств принадлежит двум компаниям с одним российским владельцем.
  • Министерство экономики Нидерландов уже проводит проверки, чтобы понять, что происходит.

Что известно о решении нидерландских банков

Как сообщает местное издание Telegraaf, в его распоряжении оказались документы, которые присылал парламенту глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкам.

Как известно, в начале года в парламенте официально заявили, что общая сумма замороженных российских активов составит 660 млн евро.

Однако, что важно понимать, до 1 июля было заблокировано всего 97,2 миллионов.

Размораживание средств произошло "в результате предоставления исключений для незавершенных платежей и отстранения санкционированных собственников", сказано в документе. Значительная часть этой суммы — 430 миллионов евро — принадлежит двум компаниям РФ, как указано в приложении к документу.

В чем заключается главная проблема

Как удалось узнать журналистам, более 200 миллионов евро от конкретной компании больше не подлежали замораживанию.

Издание получило официальное подтверждение, что компания из-за специальной конструкции была "формально отстранена" от российского собственника.

Однако, что важно понимать, у этих двух компаний — один российский владелец.

Активы были разморожены, поскольку были созданы конструкции, обеспечивающие, что окончательный собственник не имеет никакого влияния на компании, и деньги не могут оказаться в руках санкционированного собственника через косвенные пути.

Министерство экономики Нидерландов осуществляет все возможные проверки, чтобы выяснить, соответствуют ли эти механизмы правилам Евросоюза по "отстранению" собственника.

По словам журналистов, они продолжат внимательно следить за развитием ситуации и решениями властей Нидерландов.

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