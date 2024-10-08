В Нидерландах разморозили значительную часть российских активов

Как удалось узнать журналистам, финансовые организации в Нидерландах разморозили около 560 миллионов евро активов страны-агрессорки РФ.
Главные тезисы
- Документы указывают на предоставление исключений для размораживания средств из-за отстранения санкционированных собственников.
- Значительная часть средств принадлежит двум компаниям с одним российским владельцем.
- Министерство экономики Нидерландов уже проводит проверки, чтобы понять, что происходит.
Что известно о решении нидерландских банков
Как сообщает местное издание Telegraaf, в его распоряжении оказались документы, которые присылал парламенту глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкам.
Как известно, в начале года в парламенте официально заявили, что общая сумма замороженных российских активов составит 660 млн евро.
Однако, что важно понимать, до 1 июля было заблокировано всего 97,2 миллионов.
В чем заключается главная проблема
Как удалось узнать журналистам, более 200 миллионов евро от конкретной компании больше не подлежали замораживанию.
Издание получило официальное подтверждение, что компания из-за специальной конструкции была "формально отстранена" от российского собственника.
Однако, что важно понимать, у этих двух компаний — один российский владелец.
Министерство экономики Нидерландов осуществляет все возможные проверки, чтобы выяснить, соответствуют ли эти механизмы правилам Евросоюза по "отстранению" собственника.
По словам журналистов, они продолжат внимательно следить за развитием ситуации и решениями властей Нидерландов.
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