В Нидерландах разморозили значительную часть российских активов

Как удалось узнать журналистам, финансовые организации в Нидерландах разморозили около 560 миллионов евро активов страны-агрессорки РФ.

Что известно о решении нидерландских банков

Как сообщает местное издание Telegraaf, в его распоряжении оказались документы, которые присылал парламенту глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкам.

Как известно, в начале года в парламенте официально заявили, что общая сумма замороженных российских активов составит 660 млн евро.

Однако, что важно понимать, до 1 июля было заблокировано всего 97,2 миллионов.

Размораживание средств произошло "в результате предоставления исключений для незавершенных платежей и отстранения санкционированных собственников", сказано в документе. Значительная часть этой суммы — 430 миллионов евро — принадлежит двум компаниям РФ, как указано в приложении к документу. Поделиться

В чем заключается главная проблема

Как удалось узнать журналистам, более 200 миллионов евро от конкретной компании больше не подлежали замораживанию.

Издание получило официальное подтверждение, что компания из-за специальной конструкции была "формально отстранена" от российского собственника.

Однако, что важно понимать, у этих двух компаний — один российский владелец.

Активы были разморожены, поскольку были созданы конструкции, обеспечивающие, что окончательный собственник не имеет никакого влияния на компании, и деньги не могут оказаться в руках санкционированного собственника через косвенные пути. Поделиться

Министерство экономики Нидерландов осуществляет все возможные проверки, чтобы выяснить, соответствуют ли эти механизмы правилам Евросоюза по "отстранению" собственника.