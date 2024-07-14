В России после начала Кремлем преступной войны против Украины значительно возросло количество обвинений в государственной измене и случаи судебного преследования по обвинениям в шпионаже.

Что известно о масштабном "похоти" Путина на предателей в России

Расследованием таких случаев занимается почти исключительно Федеральная служба безопасности (ФСБ), при этом конкретные обвинения и доказательства не всегда раскрываются. Обвиняемые часто содержатся в строгой изоляции в пресловутой московской тюрьме "Лефортово", судят за закрытыми дверями и почти всегда приговаривают к длительным срокам тюремного заключения, - говорится в материале издания. Поделиться

По информации правозащитной группы "Первый департамент", в течение 2023 года зафиксировано более 100 известных случаев обвинений в госизмене в России.

По словам представителя правозащитной группы, адвоката Евгения Смирнова, еще, вероятно, около 100 аналогичных случаев власти скрывают от общественности.

ФСБ

Число случаев государственной измены начало расти после 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым в Украине, и впервые со времен холодной войны поссорилась с Западом.

Авторы материала подчеркивают, что двумя годами ранее юридическое определение государственной измены было расширено и теперь охватывает предоставление расплывчато определенной "помощи" иностранным странам или организациям, что фактически подвергает судебному преследованию любого контактирующего с иностранцами.

Смирнов подчеркнул, что с 2018 года стало больше обвинений в госизмене и арестах российских ученых.

Россиян обвиняют в государственной измене - или менее серьезных обвинениях в "подготовке к измене" - за такие действия, как пожертвование денег украинским благотворительным организациям или группам, воюющим на стороне Украины, подпали военкоматов в России и даже частные телефонные разговоры с друзьями в Украине поводу переезда туда.

Что заставляет российские власти параноидально искать предателей

По мнению экспертов, несколько факторов мотивируют власти возбуждать новые дела о государственной измене.

Это дает четкий сигнал о том, что неписаные правила изменились и что ученые больше не должны проводить конференции за границей или работать с зарубежными коллегами, - объясняет журналист-расследователь и эксперт по службам безопасности Андрей Солдатов. Поделиться

По его словам, также легче заставить высшие органы выделить ресурсы на дело о государственной измене, например, на слежку или прослушивание телефонных разговоров.

По словам Смирнова, всплеск судебных преследований произошел после того, как в 2022 году ФСБ разрешила своим региональным отделениям преследовать определенные виды государственной измены, а чиновники этих подразделений стремились заслужить приверженность своему руководству, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

Кроме того, по словам Солдатова, это искренняя и широко распространенная вера ФСБ в "хрупкость режима" во время политических потрясений - либо в результате массовых протестов, как в 2011-2012 годах, либо сейчас во время войны с Украиной.