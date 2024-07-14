В России после начала Кремлем преступной войны против Украины значительно возросло количество обвинений в государственной измене и случаи судебного преследования по обвинениям в шпионаже.
Главные тезисы
- Под руководством Путина в России активизировалась охота на предателей, вызванная политическими потрясениями, войной с Украиной и стремлением ФСБ укрепить свой статус.
- Ученые и граждане в России подвергаются обвинениям в госизмене за обычные действия, такие как общение с зарубежными коллегами или поддержка украинских благотворительных организаций.
- ФСБ и власти усиливают расследования дел о государственной измене, при этом обвиняемые часто содержатся в строгой изоляции и приговариваются к длительным срокам заключения.
- По мнению экспертов, параноидальная охота на предателей обусловлена изменением неписанных правил, стремлением к демонстрации силы и усилением слежки и прослушивания граждан.
- Всплеск судебных преследований связан с политическими потрясениями, массовыми протестами и уверенностью ФСБ в хрупкость режима, что мотивирует власть к поиску предателей.
Что известно о масштабном "похоти" Путина на предателей в России
По информации правозащитной группы "Первый департамент", в течение 2023 года зафиксировано более 100 известных случаев обвинений в госизмене в России.
По словам представителя правозащитной группы, адвоката Евгения Смирнова, еще, вероятно, около 100 аналогичных случаев власти скрывают от общественности.
Число случаев государственной измены начало расти после 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала Крым в Украине, и впервые со времен холодной войны поссорилась с Западом.
Авторы материала подчеркивают, что двумя годами ранее юридическое определение государственной измены было расширено и теперь охватывает предоставление расплывчато определенной "помощи" иностранным странам или организациям, что фактически подвергает судебному преследованию любого контактирующего с иностранцами.
Смирнов подчеркнул, что с 2018 года стало больше обвинений в госизмене и арестах российских ученых.
Россиян обвиняют в государственной измене - или менее серьезных обвинениях в "подготовке к измене" - за такие действия, как пожертвование денег украинским благотворительным организациям или группам, воюющим на стороне Украины, подпали военкоматов в России и даже частные телефонные разговоры с друзьями в Украине поводу переезда туда.
Что заставляет российские власти параноидально искать предателей
По мнению экспертов, несколько факторов мотивируют власти возбуждать новые дела о государственной измене.
По его словам, также легче заставить высшие органы выделить ресурсы на дело о государственной измене, например, на слежку или прослушивание телефонных разговоров.
По словам Смирнова, всплеск судебных преследований произошел после того, как в 2022 году ФСБ разрешила своим региональным отделениям преследовать определенные виды государственной измены, а чиновники этих подразделений стремились заслужить приверженность своему руководству, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.
Кроме того, по словам Солдатова, это искренняя и широко распространенная вера ФСБ в "хрупкость режима" во время политических потрясений - либо в результате массовых протестов, как в 2011-2012 годах, либо сейчас во время войны с Украиной.
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