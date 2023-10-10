Вы предали Россию. В РФ бросили публичный вызов Израилю

Скандальная российская хакерская группировка Killnet публично подтвердила, что атаковала правительственные системы Израиля на фоне войны страны с террористами ХАМАС.

Российские хакеры утверждают, что атаковали сайт правительства Израиля

Стоит обратить внимание на то, что прокремлевские преступники называют поводом для хакерской атаки тот факт, что власть и народ Израиля стали на сторону Украины в войне с Российской Федерацией.

Более того, в Killnet не постеснялись назвать это “предательством” России.

Правительство Израиля, вы виноваты в этом кровопролитии. Еще в 2022 году вы поддержали террористический режим Украины. Вы предали Россию, – цинично заявляют представители Killnet. Поделиться

Кроме того, путинские хакеры публично объявили якобы об "убийстве главного государственного сайта" Израиля и приложили скриншот страницы gov.il.

Следует обратить внимание на то, что это сообщение датировано 8 октября.

По состоянию на 9 октября сайт доступен для просмотра, поэтому российское "убийство" очень быстро закончилось "воскрешением".

Что важно знать о Killnet

Прокремлевские хакеры из преступной ассоциации Killnet очень часто организуют атаки на правительственные и другие сайты Украины, а также союзников Киева.

Эти хакеры никогда не скрывали своих связей с командой российского диктатора Владимира Путина.

Что интересно недавно Международный комитет Красного Креста, ответственный за мониторинг правил ведения войны, впервые обнародовал “правила” для гражданских хакеров, участвующих в войне: