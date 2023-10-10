Вы предали Россию. В РФ бросили публичный вызов Израилю

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Категория
Мир
Дата публикации

Вы предали Россию. В РФ бросили публичный вызов Израилю

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Killnet, российские хакеры

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Скандальная российская хакерская группировка Killnet публично подтвердила, что атаковала правительственные системы Израиля на фоне войны страны с террористами ХАМАС.

Российские хакеры утверждают, что атаковали сайт правительства Израиля

Стоит обратить внимание на то, что прокремлевские преступники называют поводом для хакерской атаки тот факт, что власть и народ Израиля стали на сторону Украины в войне с Российской Федерацией.

Более того, в Killnet не постеснялись назвать это “предательством” России.

Правительство Израиля, вы виноваты в этом кровопролитии. Еще в 2022 году вы поддержали террористический режим Украины. Вы предали Россию, – цинично заявляют представители Killnet.

Кроме того, путинские хакеры публично объявили якобы об "убийстве главного государственного сайта" Израиля и приложили скриншот страницы gov.il.

Следует обратить внимание на то, что это сообщение датировано 8 октября.

По состоянию на 9 октября сайт доступен для просмотра, поэтому российское "убийство" очень быстро закончилось "воскрешением".

Что важно знать о Killnet

Прокремлевские хакеры из преступной ассоциации Killnet очень часто организуют атаки на правительственные и другие сайты Украины, а также союзников Киева.

Эти хакеры никогда не скрывали своих связей с командой российского диктатора Владимира Путина.

Что интересно недавно Международный комитет Красного Креста, ответственный за мониторинг правил ведения войны, впервые обнародовал “правила” для гражданских хакеров, участвующих в войне:

  1. Не направлять кибератаки на гражданские объекты.

  2. Не использовать вредоносное программное обеспечение или другие инструменты или методы, которые автоматически распространяются и наносят ущерб военным и гражданским объектам без разбора.

  3. Планируя кибератаку на военный объект, делать все возможное, чтобы избежать или минимизировать влияние вашей операции на гражданских лиц.

  4. Не проводить никаких киберопераций против медицинских и гуманитарных учреждений.

  5. Не производить никаких кибератак на объекты, необходимые для выживания населения или которые могут высвободить опасные силы.

  6. Не угрожать насилием, чтобы посеять террор среди гражданского населения.

  7. Не подстрекать к нарушениям международного гуманитарного права.

  8. Соблюдать эти правила, даже если враг этого не делает.

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