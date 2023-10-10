Вы предали Россию. В РФ бросили публичный вызов Израилю

Скандальная российская хакерская группировка Killnet публично подтвердила, что атаковала правительственные системы Израиля на фоне войны страны с террористами ХАМАС.
Российские хакеры утверждают, что атаковали сайт правительства Израиля
Стоит обратить внимание на то, что прокремлевские преступники называют поводом для хакерской атаки тот факт, что власть и народ Израиля стали на сторону Украины в войне с Российской Федерацией.
Более того, в Killnet не постеснялись назвать это “предательством” России.
Кроме того, путинские хакеры публично объявили якобы об "убийстве главного государственного сайта" Израиля и приложили скриншот страницы gov.il.
Следует обратить внимание на то, что это сообщение датировано 8 октября.
По состоянию на 9 октября сайт доступен для просмотра, поэтому российское "убийство" очень быстро закончилось "воскрешением".
Что важно знать о Killnet
Прокремлевские хакеры из преступной ассоциации Killnet очень часто организуют атаки на правительственные и другие сайты Украины, а также союзников Киева.
Эти хакеры никогда не скрывали своих связей с командой российского диктатора Владимира Путина.
Что интересно недавно Международный комитет Красного Креста, ответственный за мониторинг правил ведения войны, впервые обнародовал “правила” для гражданских хакеров, участвующих в войне:
Не направлять кибератаки на гражданские объекты.
Не использовать вредоносное программное обеспечение или другие инструменты или методы, которые автоматически распространяются и наносят ущерб военным и гражданским объектам без разбора.
Планируя кибератаку на военный объект, делать все возможное, чтобы избежать или минимизировать влияние вашей операции на гражданских лиц.
Не проводить никаких киберопераций против медицинских и гуманитарных учреждений.
Не производить никаких кибератак на объекты, необходимые для выживания населения или которые могут высвободить опасные силы.
Не угрожать насилием, чтобы посеять террор среди гражданского населения.
Не подстрекать к нарушениям международного гуманитарного права.
Соблюдать эти правила, даже если враг этого не делает.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-