Ви зрадили Росію. У РФ кинули публічний виклик Ізраїлю

Скандальне російське хакерське угруповання Killnet публічно підтвердило, що атакувало урядові системи Ізраїлю на тлі війни країни з терористами ХАМАС.

Російські хакери стверджують, що атакували сайт уряду Ізраїлю

Варто звернути увагу на те, що прокремлівські злочинці називають приводом для хакерської атаки той факт, що влада та народ Ізраїлю стали на бік України у війні з Російською Федерацією.

Ба більше, у Killnet не посоромилися назвати це “зрадою” Росії.

Уряд Ізраїлю, ви винні в цьому кровопролитті. Ще у 2022 році ви підтримали терористичний режим України. Ви зрадили Росію, - цинічно заявляють представники Killnet.

Окрім того, путінські хакери публічно оголосили нібито про "вбивство головного державного сайту" Ізраїлю і доклали скриншот сторінки gov.il.

Варто звернути увагу на те, що це повідомлення датоване 8 жовтня.

Станом на 9 жовтня сайт доступний для перегляду, тому російське “вбивство” вкрай швидко закінчилося “воскресінням”.

Що важливо знати про Killnet

Прокремлівські хакери із злочинної асоціації Killnet вкрай часто організовують атаки на урядові та інші сайти України, а також союзників Києва.

Ці хакери ніколи не приховували своїх зв’язків з командою російського диктатора Володимира Путіна.

Що цікаво нещодавно Міжнародний комітет Червоного Хреста, відповідальний за моніторинг правил ведення війни, вперше оприлюднив “правила” для цивільних хакерів, які беруть участь у війні: