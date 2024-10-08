Прогнозы западных журналистов и аналитиков подтвердились — бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг станет главой Мюнхенской конференции по безопасности.
Главные тезисы
- Столтенберг посвятил свою политическую карьеру поддержанию мира и будет способствовать миссии "мира через диалог".
- Вольфганг Ишингер приветствовал решение Столтенберга возглавить конференцию, отметив его большой опыт и репутацию.
- Йенс Столтенберг имеет впечатляющий политический опыт, он занимал должность генсека НАТО в течение 10 лет.
Политическая карьера Столтенберга набирает обороты
Эту информацию официально подтвердила пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
Что важно понимать, Кристофер Гойсген занимал эту должность последние два года.
Это объявление подтвердило более давние слухи в СМИ вскоре перед отставкой Столтенберга.
Как на это решение отреагировал сам Йенс Столтенберг
Как отметил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, он посвятил всю свою политическую карьеру поддержанию мира.
Кроме того, сообщается, что Вольфганг Ишингер, являющийся многолетним президентом Совета фонда Мюнхенской конференции безопасности, приветствовал согласие Столтенберга возглавить конференцию.
Он также отметил, что очень ценит его большой опыт и репутацию.
На этом фоне следует напомнить, что Йенс Столтенберг происходит из известной в норвежской политике семьи.
Его отец — Торвалл Столтенберг — занимал должность министра иностранных дел Норвегии.
Сам Йенс ранее был премьер-министром Норвегии (2000–2001 и 2005–2013). Генсеком НАТО он был 10 лет подряд (2014-2024).
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