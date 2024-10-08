35 млрд евро для Украины. Венгрия объявила свое решение

Команда венгерского лидера Виктора Орбана будет блокировать решение Евросоюза, которое позволит согласовать предоставление Украине кредита в 35 млрд евро за счет замороженных российских активов.
Главные тезисы
- Венгрия аргументирует свою позицию отличием подходов Камалы Харрис и Дональда Трампа касательно войны РФ против Украины.
- Украине предложен план кредита в 35 млрд. евро за счет замороженных российских активов без обязанности возврата средств.
- Официальный Брюссель планировал согласовать деньги для Украины, однако возникли новые проблемы.
Венгрия будет блокировать помощь Украине
С заявлением по этому поводу выступил глава Минфина Венгрии Михай Варга.
Он начал утверждать, что два кандидата в президенты США — Камала Харрис и Дональд Трамп — отстаивают противоположные подходы к урегулированию войны России против Украины: "по направлению к миру и продолжению войны".
По словам Варги, официальный Брюссель должен строить следующие шаги в зависимости от того, какими будут результаты выборов в Штатах.
Финансовая помощь Украине от ЕС — детали
Как уже упоминалось ранее, речь идет о плане кредита для Украины в размере 50 млрд долларов.
Не так давно его согласовали лидеры "Группы семи".
Что важно понимать, его будет погашать на средства прибыли от инвестирования замороженных российских активов. Для Украины это де-факто заем без необходимости возврата.
В рамках плана официальный Брюссель планировал передать 35 млрд евро, однако для этого необходимо изменить санкционный механизм, предусматривающий заморозку росактивов на территории Евросоюза.
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