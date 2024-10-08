35 млрд евро для Украины. Венгрия объявила свое решение
Категория
Экономика
Дата публикации

35 млрд евро для Украины. Венгрия объявила свое решение

Михай Варга
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Источник:  Euronews

Команда венгерского лидера Виктора Орбана будет блокировать решение Евросоюза, которое позволит согласовать предоставление Украине кредита в 35 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Главные тезисы

  • Венгрия аргументирует свою позицию отличием подходов Камалы Харрис и Дональда Трампа касательно войны РФ против Украины.
  • Украине предложен план кредита в 35 млрд. евро за счет замороженных российских активов без обязанности возврата средств.
  • Официальный Брюссель планировал согласовать деньги для Украины, однако возникли новые проблемы.

Венгрия будет блокировать помощь Украине

С заявлением по этому поводу выступил глава Минфина Венгрии Михай Варга.

Он начал утверждать, что два кандидата в президенты США — Камала Харрис и Дональд Трамп — отстаивают противоположные подходы к урегулированию войны России против Украины: "по направлению к миру и продолжению войны".

По словам Варги, официальный Брюссель должен строить следующие шаги в зависимости от того, какими будут результаты выборов в Штатах.

Мы считаем, что этот вопрос — продление российских санкций (против росактивов. — ред.) должен быть решен после выборов в США. Такова позиция Венгрии… Мы должны увидеть, в каком направлении движется будущая администрация США в этом вопросе.

Михай Варга

Михай Варга

Глава Минфина Венгрии

Финансовая помощь Украине от ЕС — детали

Как уже упоминалось ранее, речь идет о плане кредита для Украины в размере 50 млрд долларов.

Не так давно его согласовали лидеры "Группы семи".

Что важно понимать, его будет погашать на средства прибыли от инвестирования замороженных российских активов. Для Украины это де-факто заем без необходимости возврата.

В рамках плана официальный Брюссель планировал передать 35 млрд евро, однако для этого необходимо изменить санкционный механизм, предусматривающий заморозку росактивов на территории Евросоюза.

Именно относительно того, как именно должно быть оформлено это продолжение — бессрочно или, например, на более длительные периоды, чем стандартные полгода — и шли споры в Брюсселе.

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