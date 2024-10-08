35 млрд евро для Украины. Венгрия объявила свое решение

Команда венгерского лидера Виктора Орбана будет блокировать решение Евросоюза, которое позволит согласовать предоставление Украине кредита в 35 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Венгрия будет блокировать помощь Украине

С заявлением по этому поводу выступил глава Минфина Венгрии Михай Варга.

Он начал утверждать, что два кандидата в президенты США — Камала Харрис и Дональд Трамп — отстаивают противоположные подходы к урегулированию войны России против Украины: "по направлению к миру и продолжению войны".

По словам Варги, официальный Брюссель должен строить следующие шаги в зависимости от того, какими будут результаты выборов в Штатах.

Мы считаем, что этот вопрос — продление российских санкций (против росактивов. — ред.) должен быть решен после выборов в США. Такова позиция Венгрии… Мы должны увидеть, в каком направлении движется будущая администрация США в этом вопросе. Михай Варга Глава Минфина Венгрии

Финансовая помощь Украине от ЕС — детали

Как уже упоминалось ранее, речь идет о плане кредита для Украины в размере 50 млрд долларов.

Не так давно его согласовали лидеры "Группы семи".

Что важно понимать, его будет погашать на средства прибыли от инвестирования замороженных российских активов. Для Украины это де-факто заем без необходимости возврата.

В рамках плана официальный Брюссель планировал передать 35 млрд евро, однако для этого необходимо изменить санкционный механизм, предусматривающий заморозку росактивов на территории Евросоюза.