Генсек НАТО озвучил предупреждение Украины касательно грядущей зимы

Согласно данным нового генсека НАТО Марка Рютте, зима 2024-2025 годов может быть одной из самых сложных для Украины.
Главные тезисы
- Марк Рютте призвал членов Альянса оказывать больше помощи Украине и содействовать военным усилиям.
- Представители Европейского союза считают, что ситуация в Украине во время зимы будет сложной, но не катастрофичной.
- Одни из самых уязвимых зон – Киев, Харьков и Одесса, а также другие города с централизованным отоплением.
Россия планирует усилить террор против Украины
По словам нового генсека Альянса, в центре его переговоров с финским президентом — война России против Украины.
Кроме того, он призвал членов блока "делать больше для помощи" Киеву.
По словам Марка Рютте, крайне важно прилагать больше усилий, чтобы Украина получала достаточное военное снаряжение для поддержки ее военных усилий.
Что говорят в Евросоюзе
Официальный Брюссель заявил, что Украину ждет сложная зима, однако ситуация не будет катастрофичной.
С прогнозом по этому поводу выступила госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова.
Журналисты поинтересовались, как может выглядеть пессимистический сценарий для Украины этой зимой.
Она также обратила внимание на то, что наиболее уязвимыми являются Киев, Харьков и Одесса, а также другие города с централизованным отоплением.
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