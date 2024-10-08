Генсек НАТО озвучил предупреждение Украины касательно грядущей зимы

Согласно данным нового генсека НАТО Марка Рютте, зима 2024-2025 годов может быть одной из самых сложных для Украины.

Россия планирует усилить террор против Украины

По словам нового генсека Альянса, в центре его переговоров с финским президентом — война России против Украины.

Кроме того, он призвал членов блока "делать больше для помощи" Киеву.

Россия продолжает наносить массированные удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины. Украина может оказаться перед самой суровой зимой со времени начала полномасштабного вторжения Марк Рютте Генсек НАТО

По словам Марка Рютте, крайне важно прилагать больше усилий, чтобы Украина получала достаточное военное снаряжение для поддержки ее военных усилий.

И я буду на "Рамштайне" за столом вместе с Алексом Стуббом на встрече Контактной группой по обороне Украины, чтобы настаивать на оказании большей помощи (Киеву. — ред.), — отметил генсек НАТО. Поделиться

Что говорят в Евросоюзе

Официальный Брюссель заявил, что Украину ждет сложная зима, однако ситуация не будет катастрофичной.

С прогнозом по этому поводу выступила госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Журналисты поинтересовались, как может выглядеть пессимистический сценарий для Украины этой зимой.

Смотрите, я, конечно, ожидаю, что будут определенные отключения электроэнергии. Но из всех обсуждений, которые мы провели, все получаемые сценарии говорят, что ситуация не будет катастрофичной. Да, будет сложно. Да, эта зима не будет приятной, — ответила Матернова. Поделиться

Она также обратила внимание на то, что наиболее уязвимыми являются Киев, Харьков и Одесса, а также другие города с централизованным отоплением.