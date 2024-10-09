Що допоможе Україні розгромити РФ — відповідь топгенерала НАТО

Саме США мають у своїх арсеналах багато зброї, яка стане в пригоді Силам оборони України на полі бою. Про це заявив командувач силами НАТО в Європі Крістофер Каволі.

США можуть наблизити Україну до перемоги

Як вдалося дізнатися журналістам, Каволі в окремому списку виклав перелік можливостей Штатів, які могли б суттєво допомогти українським захисникам.

До переліку насамперед потрапили:

ракети "повітря-поверхня" JASSM;

система зв'язку, відома як Link 16 — мережа обміну даними, що використовується США і НАТО.

Link 16 (Фото: Viasat)

За словами самого Крістофера Каволі, згадана система дасть можливість забезпечити більш безперебійний зв'язок між бойовими системами.

Окрім того, наголошується, що вона стане справді корисною для командування і управління протиповітряною і протиракетною обороною.

Інсайдери журналістів звертають увагу на те, що команда українського лідера Володимира Зеленського багато разів закликала надати їй обидва типи вказаних озброєнь.

Чому Штати не передають Україні це озброєння

Топгенерал НАТО у своєму списку не пояснює, чому офіційний Вашингтон досі не передав Києву системи, які, на його думку, могли б бути корисними.

Однак, що важливо розуміти, американські офіційні особи не приховують своє занепокоєння з приводу можливого потрапляння секретних американських технологій до рук Росії.

Насамперед мовиться про Link 16.

За словами ще одного інсайдера, ракети класу "повітря-поверхня", які випускаються з винищувачів, можуть не бути корисними для українців, якщо українські сили не досягнуть певного рівня переваги в повітрі.