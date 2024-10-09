Что поможет Украине разгромить РФ — ответ топ-генерала НАТО

Именно США имеют в своих арсеналах много оружия, которое пригодится Силам обороны Украины на поле боя. Об этом заявил командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

США могут приблизить Украину к победе

Как удалось узнать журналистам, Каволи в отдельном списке изложил возможности Штатов, которые могли бы существенно помочь украинским защитникам.

В список в первую очередь попали:

ракеты "воздух-земля" JASSM;

система связи, известная как Link 16 — сеть обмена данными.

Link 16 (Фото: Viasat)

По словам самого Кристофера Каволи, данная система позволит обеспечить более бесперебойную связь между боевыми системами.

Кроме того, указано, что она будет действительно полезной для командования и управления противовоздушной и противоракетной обороной.

Инсайдеры журналистов обращают внимание на то, что команда украинского лидера Владимира Зеленского многократно призывала предоставить ей оба типа указанных вооружений.

Почему Штаты не передают Украине это вооружение

Топгенерал НАТО в своем списке не объясняет, почему официальный Вашингтон до сих пор не передал Киеву системы, которые, по его мнению, могли бы быть полезны.

Однако, что важно понимать, американские официальные лица не скрывают свою обеспокоенность по поводу возможного попадания секретных американских технологий в руки России.

В первую очередь речь идет о Link 16.

По словам еще одного инсайдера, выпускаемые из истребителей ракеты класса "воздух-земля" могут не быть полезными для украинцев, если украинские силы не достигнут определенного уровня преимущества в воздухе.