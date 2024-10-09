Президент Финляндии объявил о формировании НАТО 3.0

По мнению лидера Финляндии Александра Стубба, на фоне современной геополитической ситуации происходит формирование НАТО 3.0. Прежде всего, речь идет о том, что Североатлантический альянс возвращается к своей первоначальной задаче - сдерживанию и обороне от угрозы с Востока, прежде всего со стороны России.
Главные тезисы
- НАТО возвращается к первоначальной роли сдерживания и обороны, прежде всего от России.
- Финляндия активно вовлечена в усовершенствование командных структур блока.
- Генсек НАТО предупреждает о сложной зиме 2024-2025 для Украины.
НАТО снова оказался на этапе трансформации
Об этом Стубб сообщил в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
По словам Стубба, в настоящее время в блоке есть четкое осознание вызовов в сфере безопасности. Прямо сейчас Альянс активно работает на всех направлениях — как сдерживания, так и обороны.
Кроме того, сообщается, что Финляндия активно участвует в мероприятиях солидарности и в совершенствовании командных структур НАТО.
Президент также добавил, что вместе со Штатами и северными союзниками страна будет входить в состав объединенного командования НАТО в Норфолке.
Генсек НАТО озвучил украинцам новое предупреждение
Как заявил недавно новоизбранный генсек НАТО Марк Рютте, зима 2024-2025 года может быть одной из самых сложных для украинского народа, страдающего от российской агрессии уже более 10 лет.
Он также подчеркнул, что прямо сейчас крайне важно делать все возможное, чтобы Украина получала достаточное военное снаряжение для поддержки ее военных усилий.
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