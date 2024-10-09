Президент Финляндии объявил о формировании НАТО 3.0
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Политика
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Президент Финляндии объявил о формировании НАТО 3.0

Стубб
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Источник:  Укринформ

По мнению лидера Финляндии Александра Стубба, на фоне современной геополитической ситуации происходит формирование НАТО 3.0. Прежде всего, речь идет о том, что Североатлантический альянс возвращается к своей первоначальной задаче - сдерживанию и обороне от угрозы с Востока, прежде всего со стороны России.

Главные тезисы

  • НАТО возвращается к первоначальной роли сдерживания и обороны, прежде всего от России.
  • Финляндия активно вовлечена в усовершенствование командных структур блока.
  • Генсек НАТО предупреждает о сложной зиме 2024-2025 для Украины.

НАТО снова оказался на этапе трансформации

Об этом Стубб сообщил в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Я убежден, что мы сейчас наблюдаем формирование НАТО 3.0. Мы возвращаемся к первоначальной роли сдерживания, которую НАТО должен был выполнять как мощный военный альянс, когда угроза идет с Востока, преимущественно от России.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии

По словам Стубба, в настоящее время в блоке есть четкое осознание вызовов в сфере безопасности. Прямо сейчас Альянс активно работает на всех направлениях — как сдерживания, так и обороны.

Кроме того, сообщается, что Финляндия активно участвует в мероприятиях солидарности и в совершенствовании командных структур НАТО.

Президент также добавил, что вместе со Штатами и северными союзниками страна будет входить в состав объединенного командования НАТО в Норфолке.

Создаст мощный сухопутный компонент в составе собственных вооруженных сил. Кроме того, вместе со Швецией Финляндия прорабатывает создание передовой сухопутной группировки для усиления северного фланга НАТО, — подчеркнул Стубб.

Генсек НАТО озвучил украинцам новое предупреждение

Как заявил недавно новоизбранный генсек НАТО Марк Рютте, зима 2024-2025 года может быть одной из самых сложных для украинского народа, страдающего от российской агрессии уже более 10 лет.

Россия продолжает наносить массированные удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины. Украина может предстать перед строжайшей зимой со времени начала полномасштабного вторжения.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Он также подчеркнул, что прямо сейчас крайне важно делать все возможное, чтобы Украина получала достаточное военное снаряжение для поддержки ее военных усилий.

И я буду на "Рамштайне" за столом вместе с Алексом Стуббом на встрече Контактной группы по обороне Украины, чтобы настаивать на оказании большей помощи (Киеву. — ред.), — отметил генсек НАТО.

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