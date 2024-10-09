Президент Фінляндії оголосив про формування НАТО 3.0
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Президент Фінляндії оголосив про формування НАТО 3.0

Стубб
Джерело:  Укрінформ

На переконання лідера Фінляндії Александра Стубба, на тлі сучасної геополітичної ситуації відбувається формування НАТО 3.0. Насамперед йдеться про те, що Північноатлантичний альянс повертається до свого первинного завдання - стримування та оборони від загрози зі Сходу, насамперед з боку Росії.

Головні тези:

  • НАТО повертається до первинної ролі стримування та оборони, насамперед від Росії .
  • Фінляндія активно долучається до заходів солідарності та удосконалення командних структур блоку.
  • Генсек НАТО попереджає про складну зиму 2024-2025 року для України.

НАТО знову опинився не етапі трансформації

Про це Стубб повідомив у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Я переконаний, що ми зараз спостерігаємо за формуванням НАТО 3.0. Ми повертаємося до первинної ролі щодо стримування, яку НАТО мало виконувати як потужний військовий альянс, коли загроза йде зі Сходу, переважно від Росії.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Фінляндії

За словами Стубба, наразі в блоці є чітке усвідомлення викликів у сфері безпеки. Просто зараз Альянс активно працює в обох напрямках — як стримування, так і оборони.

Окрім того, наголошується, що Фінляндія бере активну участь у заходах солідарності та у вдосконаленні командних структур НАТО.

Президент також додав, що разом зі Штатами та північними союзниками країна входитиме до складу об’єднаного командування НАТО в Норфолку.

Створюватиме потужний сухопутний компонент у складі власних збройних сил. Крім того, разом зі Швецією Фінляндія опрацьовує створення передового сухопутного угруповання для посилення північного флангу НАТО, — наголосив Стубб.

Генсек НАТО озвучив українцям нове попередження

Як заявив нещодавно новообраний генсек НАТО Марк Рютте, зима 2024-2025 року може бути однією з найскладніших для українського народу, який страждає від російської агресії уже понад 10 років.

Росія продовжує завдавати масованих ударів по критично важливій енергетичній інфраструктурі України. Україна може постати перед найсуворішою зимою з часу початку повномасштабного вторгнення.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Він також наголосив, що просто зараз вкрай важливо робити все можливе, щоб Україна отримувала достатньо військового спорядження для підтримки її військових зусиль.

І я буду на "Рамштайні" за столом разом із Алексом Стуббом на зустрічі Контактної групи з питань оборони України, щоб наполягати на наданні більшої допомоги (Києву. — ред.), — зазначив генсек НАТО.

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