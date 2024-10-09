Президент Фінляндії оголосив про формування НАТО 3.0

На переконання лідера Фінляндії Александра Стубба, на тлі сучасної геополітичної ситуації відбувається формування НАТО 3.0. Насамперед йдеться про те, що Північноатлантичний альянс повертається до свого первинного завдання - стримування та оборони від загрози зі Сходу, насамперед з боку Росії.
Головні тези:
- НАТО повертається до первинної ролі стримування та оборони, насамперед від Росії .
- Фінляндія активно долучається до заходів солідарності та удосконалення командних структур блоку.
- Генсек НАТО попереджає про складну зиму 2024-2025 року для України.
НАТО знову опинився не етапі трансформації
Про це Стубб повідомив у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
За словами Стубба, наразі в блоці є чітке усвідомлення викликів у сфері безпеки. Просто зараз Альянс активно працює в обох напрямках — як стримування, так і оборони.
Окрім того, наголошується, що Фінляндія бере активну участь у заходах солідарності та у вдосконаленні командних структур НАТО.
Президент також додав, що разом зі Штатами та північними союзниками країна входитиме до складу об’єднаного командування НАТО в Норфолку.
Генсек НАТО озвучив українцям нове попередження
Як заявив нещодавно новообраний генсек НАТО Марк Рютте, зима 2024-2025 року може бути однією з найскладніших для українського народу, який страждає від російської агресії уже понад 10 років.
Він також наголосив, що просто зараз вкрай важливо робити все можливе, щоб Україна отримувала достатньо військового спорядження для підтримки її військових зусиль.
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