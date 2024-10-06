Вступ у НАТО. Прем'єр Словаччини публічно пригрозив Україні

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо почав стверджувати, що Україна не стане членом НАТО, поки він перебуває на посаді.
Головні тези:
- Прем'єр Словаччини “анонсував” Україні нові проблеми на шляху до НАТО.
- Він вважає, що вступ України в альянс може спровокувати Третю світову війну.
- Політик цинічно звинувачує Захід у прагненні війни.
Фіцо виступив з новою скандальною заявою
За словами політика, він не збирається блокувати рух України у Євросоюз, попри це не вірить, що Києву вдасться досягти прогресу на цьому шляху найближчими роками.
На цьому тлі Роберт Фіцо заявив, що категорично не згоден, щоб Україна стала членом НАТО.
Ба більше, на його переконання, вступ України в НАТО може спровокувати початок Третьої світової війни.
Фіцо вкотре почав звинувачувати Захід, а не РФ
Політик знову цинічно збрехав, що буцімто саме Захід хоче війни РФ проти України. Ба більше, він додав, що західні лідери хочуть "поставити росіян на коліна".
Лідер Словаччини офіційно підтвердив, що у 2025 році має намір відвідати Москву з нагоди 80-ї річниці капітуляції Третього Райху.
За його словами, він просто хоче подякувати визволителям у Москві, бо "свобода прийшла до Словаччини зі сходу".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-