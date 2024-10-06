Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо почав стверджувати, що Україна не стане членом НАТО, поки він перебуває на посаді.

Фіцо виступив з новою скандальною заявою

За словами політика, він не збирається блокувати рух України у Євросоюз, попри це не вірить, що Києву вдасться досягти прогресу на цьому шляху найближчими роками.

На цьому тлі Роберт Фіцо заявив, що категорично не згоден, щоб Україна стала членом НАТО.

Поки я буду прем'єр-міністром Словацької Республіки, я керуватиму депутатами, яких я, як голова партії, тримаю під політичним контролем, щоб вони ніколи не погоджувалися на членство України в НАТО. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Ба більше, на його переконання, вступ України в НАТО може спровокувати початок Третьої світової війни.

Фіцо вкотре почав звинувачувати Захід, а не РФ

Політик знову цинічно збрехав, що буцімто саме Захід хоче війни РФ проти України. Ба більше, він додав, що західні лідери хочуть "поставити росіян на коліна".

Існує військовий конфлікт у країні, яка є сусідом Словаччини, де справді вбивають слов'ян і де Європа суттєво підтримує це вбивство, — заявив Фіцо. Поширити

Лідер Словаччини офіційно підтвердив, що у 2025 році має намір відвідати Москву з нагоди 80-ї річниці капітуляції Третього Райху.

Будь ласка, давайте не будемо страждати від цієї русофобії. Давайте не будемо автоматично говорити відразу, коли ми говоримо позитивно про Червону армію або колишній Радянський Союз, що ми якісь агенти Путіна, — сказав Фіцо. Поширити

За його словами, він просто хоче подякувати визволителям у Москві, бо "свобода прийшла до Словаччини зі сходу".