Курська операція. Зеленський попередив про важливий етап

6 жовтня глава держави Володимир Зеленський нагадав українцям про те, що сьогодні рівно 2 місяці, як почалася Курська операція Сил оборони України, під час якої нашим воїнам вдалося взяти під свій контроль значну частину російської Курщини.

Зеленський пояснив, чому Курська операція настільки важлива

Як зазначає український лідер, Курська операція значно допомогла і продовжує допомагати Україні стримувати просування російських загарбників.

Ба більше, саме вона забезпечила Силам оборони один із найбільших внесків в обмінний фонд.

Також була доповідь щодо Курської операції. Сьогодні — два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави подякував усіх захисникам та захисницям — кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України.

Наша Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону. Це важливо. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир. Поширити

Як Україна змогла обхитрити Росію

Полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов наголосив, що Курська операція стала важливою перемогою для України.

За його словами, прорив українських воїнів на Курщину — превентивний удар, який Україні вдалося завдати, прогнозуючи, що росіяни після повторного вторгнення в Харківську область у травні 2024 року спробують захопити Сумську та Чернігівську.

Окрім того, наголошується, що Курська операція була своєрідною інформаційною грою, під час якої ЗСУ змогли обхитрити Путіна та все російське командування.

Бійці ЗСУ змогли передислокувати значні сили і засоби в Сумську область під приводом зміцнення оборони.