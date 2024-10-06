Курська операція. Зеленський попередив про важливий етап

6 жовтня глава держави Володимир Зеленський нагадав українцям про те, що сьогодні рівно 2 місяці, як почалася Курська операція Сил оборони України, під час якої нашим воїнам вдалося взяти під свій контроль значну частину російської Курщини.
Головні тези:
- Курська операція є важливим етапом війни.
- Українські війська змогли взяти під контроль значну частину російської Курщини завдяки цій операції.
- Курська операція допомагає дуже швидко поповнювати обмінний фонд та сприяє звільненню українців із полону.
Зеленський пояснив, чому Курська операція настільки важлива
Як зазначає український лідер, Курська операція значно допомогла і продовжує допомагати Україні стримувати просування російських загарбників.
Ба більше, саме вона забезпечила Силам оборони один із найбільших внесків в обмінний фонд.
Окрім того, глава держави подякував усіх захисникам та захисницям — кожному підрозділу, які роблять усе, щоб поповнювати обмінний фонд для України.
Як Україна змогла обхитрити Росію
Полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов наголосив, що Курська операція стала важливою перемогою для України.
За його словами, прорив українських воїнів на Курщину — превентивний удар, який Україні вдалося завдати, прогнозуючи, що росіяни після повторного вторгнення в Харківську область у травні 2024 року спробують захопити Сумську та Чернігівську.
Окрім того, наголошується, що Курська операція була своєрідною інформаційною грою, під час якої ЗСУ змогли обхитрити Путіна та все російське командування.
Бійці ЗСУ змогли передислокувати значні сили і засоби в Сумську область під приводом зміцнення оборони.
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