Йдуть вмирати з упевненістю. Чому росіян не лякає війна та її наслідки

Речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова описала середньостатистичного солдата РФ, його мотивацію та логіку. Як виявилося, типовий росіянин готовий вмирати за гроші, які він навіть не отримає.

Чому так багато росіян готові йти вбивати мирних українців

Як зазначає Анастасія Бобовнікова, на її напрямку стоять штатні російські підрозділи, укомплектовані контрактниками.

Що важливо розуміти, свої шалені втрати армія РФ поповнює також контрактниками.

Зараз у РФ вже затверджено розмір одноразової допомоги при підписанні контракту — 1 млн рублів. Це вартість квартири у Підмосковʼї (насправді ні, квартири коштують дорожче — ред.). Уявіть, що це значить для "Ваньки з глибинки". Він одразу забезпечує сімʼю, виплачує іпотеку і йде вмирати в Україні з упевненістю, що його родина забезпечена. Тому ми бачимо, що контрактників серед росіян дуже багато, — пояснює речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ". Поширити

Вона також додала, що ліквідація таких російських окупантів на полі бою відбувається на високому рівні.

Анастасія Бобовнікова не заперечує той факт, що солдати РФ проходять якусь підготовку, але їхня мотивація дуже низька.

Доволі часто російські загарбники кидають позиції, є непоодинокі випадки дезертирства, адже вони отримали гроші — це все, що їм було потрібно.

Якщо вони біжать на нас з автоматами, то ми успішно відбиваємо ці штурми. Щодо екіпірування, вони оснащені нормально — бронежилет, каска, російський піксель, все є, — розповідає речниця. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1250 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 8919 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 17679 (+21) од.;

артилерійських систем — 19092 (+55) од.;

РСЗВ — 1216 од.;

засоби ППО — 970 од.;

літаків — 368 од.;

вертольотів — 328 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16578 (+49) од.;

крилаті ракети — 2613 од.;

кораблі/катери — 28 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 26006 (+101) од.;

спеціальна техніка — 3363 (+19) од.