Йдуть вмирати з упевненістю. Чому росіян не лякає війна та її наслідки

Речниця Оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова описала середньостатистичного солдата РФ, його мотивацію та логіку. Як виявилося, типовий росіянин готовий вмирати за гроші, які він навіть не отримає.
Головні тези:
- Типовий росіянин готовий віддати своє життя за гроші.
- Російські окупанти в Україні часто демонструють низьку мотивацію та випадки дезертирства через відсутність іншої мотивації, крім грошей.
- Генштаб ЗСУ повідомляє про значні втрати армії РФ, зокрема знищення техніки та втрати в особовому складі.
Чому так багато росіян готові йти вбивати мирних українців
Як зазначає Анастасія Бобовнікова, на її напрямку стоять штатні російські підрозділи, укомплектовані контрактниками.
Що важливо розуміти, свої шалені втрати армія РФ поповнює також контрактниками.
Вона також додала, що ліквідація таких російських окупантів на полі бою відбувається на високому рівні.
Анастасія Бобовнікова не заперечує той факт, що солдати РФ проходять якусь підготовку, але їхня мотивація дуже низька.
Доволі часто російські загарбники кидають позиції, є непоодинокі випадки дезертирства, адже вони отримали гроші — це все, що їм було потрібно.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1250 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8919 (+3) од.;
бойових броньованих машин — 17679 (+21) од.;
артилерійських систем — 19092 (+55) од.;
РСЗВ — 1216 од.;
засоби ППО — 970 од.;
літаків — 368 од.;
вертольотів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16578 (+49) од.;
крилаті ракети — 2613 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 26006 (+101) од.;
спеціальна техніка — 3363 (+19) од.
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