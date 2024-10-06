Идут умирать с уверенностью. Почему россиян не пугает война и ее последствия
Категория
Украина
Дата публикации

Идут умирать с уверенностью. Почему россиян не пугает война и ее последствия

солдат РФ
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Представитель Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова описала среднестатистического солдата РФ, его мотивацию и логику. Как оказалось, типичный россиянин готов умирать за деньги, которые он даже не получит.

Главные тезисы

  • Типичный россиянин готов отдать свою жизнь за деньги.
  • Российские оккупанты в Украине часто демонстрируют низкую мотивацию и случаи дезертирства из-за отсутствия другой мотивации, кроме денег.
  • Генштаб ВСУ сообщает о значительных потерях армии РФ 5 октября.

Почему так много россиян готовы идти убивать мирных украинцев

Как отмечает Анастасия Бобовникова, на ее направлении стоят штатные российские подразделения, укомплектованные контрактниками.

Что важно понимать, свои сумасшедшие потери армия РФ восполняет также контрактниками.

Сейчас в РФ уже утвержден размер единовременного пособия при подписании контракта — 1 млн рублей. Это стоимость квартиры в Подмосковье (на самом деле нет, квартиры стоят дороже — ред.). Представьте, что это значит для "Ваньки из глубинки". Он сразу обеспечивает семью, выплачивает ипотеку и умирает в Украине с уверенностью, что его семья обеспечена. Поэтому мы видим, что контрактников среди россиян очень много, — объясняет представитель Оперативно-тактической группировки "Луганск".

Она также добавила, что ликвидация таких российских оккупантов на поле боя происходит на высоком уровне.

Анастасия Бобовникова не отрицает тот факт, что солдаты РФ проходят какую-то подготовку, но их мотивация очень низкая.

Довольно часто российские захватчики бросают позиции, есть также случаи дезертирства, ведь они получили деньги — это все, что им было нужно.

Если они бегут на нас с автоматами, мы успешно отбиваем эти штурмы. Относительно экипировки, то они оснащены нормально — бронежилет, каска, российский пиксель, все есть, — рассказывает спикера.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1250 российских захватчиков, а из техники уничтожено:

  • танков — 8919 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 17679 (+21) ед;

  • артиллерийских систем — 19092 (+55) ед;

  • РСЗО — 1216 ед.;

  • средства ПВО — 970 ед;

  • самолетов — 368 ед.;

  • вертолетов — 328 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 16578 (+49) ед;

  • крылатые ракеты — 2613 ед.;

  • корабли/катера — 28 ед;

  • подводные лодки — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 26006 (+101) ед;

  • специальная техника — 3363 (+19) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

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