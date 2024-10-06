"Азов" взял в плен солдата РФ, расстреливавшего военнопленных в Донецкой области

12 бригада специального назначения Национальной гвардии "Азов" сообщает, что российские захватчики расстреляли троих пленных украинских воинов в Нью-Йорке Донецкой области.

Солдаты РФ продолжают казнить пленных

По словам Азовцев, момент жестокого преступления российских оккупантов зафиксировал беспилотник.

Солдаты РФ в упор расстреляли трех безоружных украинских бойцов одного из соседних подразделений.

Впоследствии бойцам 12-й бригады спецназначения "Азов" совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном удалось захватить в плен одного из оккупантов, казнивших наших воинов.

Что важно понимать, во время допроса пленный захватчик подтвердил факт многократных убийств пленных, которые совершает его подразделение.

Более того, оккупант признал, что россияне убивают даже своих за отказ идти в "мясные" штурмы.

Как отмечают Азовцы, они намерены использовать эти кадры как доказательство военного преступления и нарушение россиянами Женевской конвенции.

Солдаты РФ казнили на фронте более 90 украинских военнопленных

С заявлением на этот счет выступил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.

По его словам, у ОГП сейчас есть доказательства казней российскими военными 93 украинских военнопленных непосредственно на поле боя.

Белоусов обращает внимание на то, что 80% случаев казней украинских военнопленных зафиксировано в этом году.

Кроме того, указано, что тенденция начала появляться в ноябре 2023 года.