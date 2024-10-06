"Азов" взяв у полон солдата РФ, який розстрілював військовополонених на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

"Азов" взяв у полон солдата РФ, який розстрілював військовополонених на Донеччині

армія РФ
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Джерело:  АЗОВ

12 бригада спеціального призначення Національної гвардії "Азов" повідомляє, що російські загарбники розстріляли трьох полонених українських воїнів у Нью-Йорку Донецької області.

Головні тези:

  • Солдати РФ продовжують вчиняти жорстокі воєнні злочини на фронті.
  • ОГП має докази страт 93 українських військовополонених російськими військовими безпосередньо на полі бою.
  • Останні події свідчать про зростання тенденції страт українських військовополонених, яка почала з'являтися у 2023 році.

Солдати РФ продовжують страчувати полонених

За словами Азовців, момент жорстокого злочину російських окупантів зафіксував безпілотник.

Солдати РФ впритул розстріляли трьох беззбройних українських бійців одного з сусідніх підрозділів.

Згодом бійцям 12-ї бригади спецпризначення "Азов" спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном вдалося захопити в полон одного з окупантів, який стратив наших воїнів.

Що важливо розуміти, під час допиту полонений загарбник підтвердив факт багаторазових вбивств полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ.

Ба більше, окупант визнав, що росіяни вбивають навіть своїх за відмову йти у "м'ясні" штурми.

Як зазначають Азовці, вони мають намір використати ці кадри як доказ військового злочину і порушення росіянами Женевської конвенції.

Солдати РФ стратили на фронті понад 90 українських військовополонених

З заявою з цього приводу виступив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

За його словами, ОГП наразі має докази страт російськими військовими 93 українських військовополонених безпосередньо на полі бою.

Бєлоусов звертає увагу на те, що 80% випадків страт українських військовополонених зафіксовано у цьому році.

Окрім того, наголошується, що тенденція почала з’являтися у листопаді 2023 року.

У Телеграм-каналах було поширено відео можливої страти ще одного військовослужбовця у зухвалій формі. Ми відразу з Головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження, — розповів Юрій Бєлоусов.

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