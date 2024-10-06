Курская операция. Зеленский предупредил о важном этапе

6 октября глава государства Владимир Зеленский напомнил украинцам о том, что сегодня ровно 2 месяца, как началась Курская операция Сил обороны Украины, во время которой нашим воинам удалось взять под свой контроль значительную часть российской Курщины.
Главные тезисы
- Курская операция является важным этапом войны.
- Украинские войска смогли взять под контроль значительную часть российской Курщины благодаря этой операции.
- Курская операция помогает очень быстро пополнять обменный фонд и способствует освобождению украинцев из плена.
Зеленский объяснил, почему Курская операция настолько важна
Как отмечает украинский лидер, Курская операция значительно помогла и продолжает помогать Украине сдерживать продвижение российских захватчиков.
Более того, именно она обеспечила Силам обороны один из самых больших вкладов в обменный фонд.
Кроме того, глава государства поблагодарил всех защитников и защитниц — каждое подразделение, которое делает все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины.
Как Украина смогла обхитрить Россию
Полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев подчеркнул, что Курская операция стала важной победой для Украины.
По его словам, прорыв украинских воинов на Курщину — превентивный удар, который удалось нанести Украине, прогнозируя, что россияне после повторного вторжения в Харьковскую область в мае 2024 года попытаются захватить Сумскую и Черниговскую.
Кроме того, указано, что Курская операция была своеобразной информационной игрой, во время которой ВСУ смогли обхитрить Путина и все российское командование.
Бойцы ВСУ смогли передислоцировать значительные силы и средства в Сумскую область под предлогом укрепления обороны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-