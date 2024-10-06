Курская операция. Зеленский предупредил о важном этапе

6 октября глава государства Владимир Зеленский напомнил украинцам о том, что сегодня ровно 2 месяца, как началась Курская операция Сил обороны Украины, во время которой нашим воинам удалось взять под свой контроль значительную часть российской Курщины.

Зеленский объяснил, почему Курская операция настолько важна

Как отмечает украинский лидер, Курская операция значительно помогла и продолжает помогать Украине сдерживать продвижение российских захватчиков.

Более того, именно она обеспечила Силам обороны один из самых больших вкладов в обменный фонд.

Также был доклад по Курской операции. Сегодня — два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и дальше помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут вытеснять войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война им ничего не даст. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства поблагодарил всех защитников и защитниц — каждое подразделение, которое делает все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины.

Наша Курская операция дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена. Это важно. Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир. Поделиться

Как Украина смогла обхитрить Россию

Полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев подчеркнул, что Курская операция стала важной победой для Украины.

По его словам, прорыв украинских воинов на Курщину — превентивный удар, который удалось нанести Украине, прогнозируя, что россияне после повторного вторжения в Харьковскую область в мае 2024 года попытаются захватить Сумскую и Черниговскую.

Кроме того, указано, что Курская операция была своеобразной информационной игрой, во время которой ВСУ смогли обхитрить Путина и все российское командование.

Бойцы ВСУ смогли передислоцировать значительные силы и средства в Сумскую область под предлогом укрепления обороны.