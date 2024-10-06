Нидерланды передали Украине истребители F-16

6 октября глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс официально объявил о том, что первые истребители F-16 от Нидерландов поступили в Украину.
Главные тезисы
- Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов, что является важным шагом для поддержки украинской обороны.
- Нидерланды также предоставят Киеву современные беспилотники для разведки, обороны и атак.
- Глава Министерства обороны Украины считает прибытие самолетов F-16 в украинское небо свидетельством непоколебимой поддержки со стороны Нидерландов.
Украина получила еще больше F-16
Об этом Рубен Брекельманс сообщил в соцсети Х по итогам визита в Украину.
Кроме того, по его словам, во время визита в Харьков и Киев он объявил о Плане действий по беспилотникам.
Как это решение прокомментировали украинские власти
Глава Министерства обороны Рустем Умеров обратил внимание на то, что самолеты F-16 в украинском небе — свидетельство непреклонной поддержки со стороны народа и правительства Нидерландов.
Об этом он заявил по итогам переговоров с делегацией Нидерландов во главе с Брекельмансом.
Умеров добавил, что вместе с командой он призвал союзников еще больше инвестировать в украинское оборонное производство.
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