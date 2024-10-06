Нидерланды передали Украине истребители F-16
Категория
Украина
Дата публикации

Нидерланды передали Украине истребители F-16

F-16
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Источник:  online.ua

6 октября глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс официально объявил о том, что первые истребители F-16 от Нидерландов поступили в Украину.

Главные тезисы

  • Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов, что является важным шагом для поддержки украинской обороны.
  • Нидерланды также предоставят Киеву современные беспилотники для разведки, обороны и атак.
  • Глава Министерства обороны Украины считает прибытие самолетов F-16 в украинское небо свидетельством непоколебимой поддержки со стороны Нидерландов.

Украина получила еще больше F-16

Об этом Рубен Брекельманс сообщил в соцсети Х по итогам визита в Украину.

Впервые я могу официально объявить, что первые голландские истребители F-16 были доставлены в Украину. Это было очень нужно. В Харькове я видел повреждения от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги, — написал министр обороны Нидерландов.

Кроме того, по его словам, во время визита в Харьков и Киев он объявил о Плане действий по беспилотникам.

Благодаря 400 миллионам евро мы предоставим современные беспилотники для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах, — подчеркнул Рубен Брекельманс.

Как это решение прокомментировали украинские власти

Глава Министерства обороны Рустем Умеров обратил внимание на то, что самолеты F-16 в украинском небе — свидетельство непреклонной поддержки со стороны народа и правительства Нидерландов.

Об этом он заявил по итогам переговоров с делегацией Нидерландов во главе с Брекельмансом.

Искренне благодарен за комплексную помощь, предоставляемую Нидерландами для защиты от российской агрессии. Самолеты F-16 в нашем небе — свидетельство непоколебимой поддержки со стороны народа и правительства Королевства. Договорились укреплять сотрудничество в рамках авиационной коалиции. В частности, об обучении экипажей и поставкам вооружения и запчастей для самолетов.

Рустем Умеров

Рустем Умеров

Глава Минобороны Украины

Умеров добавил, что вместе с командой он призвал союзников еще больше инвестировать в украинское оборонное производство.

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