Нидерланды передали Украине истребители F-16

6 октября глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс официально объявил о том, что первые истребители F-16 от Нидерландов поступили в Украину.

Украина получила еще больше F-16

Об этом Рубен Брекельманс сообщил в соцсети Х по итогам визита в Украину.

Впервые я могу официально объявить, что первые голландские истребители F-16 были доставлены в Украину. Это было очень нужно. В Харькове я видел повреждения от российских авиаударов и слышал частые сигналы воздушной тревоги, — написал министр обороны Нидерландов. Поделиться

For the first time, I can officially announce that the first Dutch F-16s have been delivered to Ukraine.



This is urgently needed. In Kharkiv, I saw the damage from Russian airstrikes and heard frequent air raid alarms.



The rest of the 24 jets will follow in the coming months. pic.twitter.com/Oq6IbxQyWP — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) October 6, 2024

Кроме того, по его словам, во время визита в Харьков и Киев он объявил о Плане действий по беспилотникам.

Благодаря 400 миллионам евро мы предоставим современные беспилотники для разведки, обороны и нападения. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах, — подчеркнул Рубен Брекельманс. Поделиться

Как это решение прокомментировали украинские власти

Глава Министерства обороны Рустем Умеров обратил внимание на то, что самолеты F-16 в украинском небе — свидетельство непреклонной поддержки со стороны народа и правительства Нидерландов.

Об этом он заявил по итогам переговоров с делегацией Нидерландов во главе с Брекельмансом.

Искренне благодарен за комплексную помощь, предоставляемую Нидерландами для защиты от российской агрессии. Самолеты F-16 в нашем небе — свидетельство непоколебимой поддержки со стороны народа и правительства Королевства. Договорились укреплять сотрудничество в рамках авиационной коалиции. В частности, об обучении экипажей и поставкам вооружения и запчастей для самолетов. Рустем Умеров Глава Минобороны Украины

Умеров добавил, что вместе с командой он призвал союзников еще больше инвестировать в украинское оборонное производство.