Нідерланди передали Україні винищувачі F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

Нідерланди передали Україні винищувачі F-16

F-16
Джерело:  online.ua

6 жовтня очільник Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс офіційно оголосив про те, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів надійшли в Україну.

Головні тези:

  • Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів, що є важливим кроком у підтримці української оборони.
  • Нідерланди також нададуть ЗСУ сучасні безпілотники для розвідки, оборони та атак.
  • Очільник Міністерства оборони України вважає прибуття літаків F-16 в українське небо свідченням непохитної підтримки з боку Нідерландів.

Україна отримала ще більше F-16

Про це Рубен Брекельманс повідомив у соцмережі Х за підсумками візиту в Україну.

Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські винищувачі F-16 доставлені в Україну. Це було вкрай необхідно. У Харкові я бачив пошкодження від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги, — написав міністр оборони Нідерландів.

Окрім того, за його словами, під час візиту до Харкова та Києва він оголосив про План дій щодо безпілотників.

Завдяки 400 мільйонам євро ми надамо сучасні безпілотники для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена в Нідерландах, — наголосив Рубен Брекельманс.

Як це рішення прокоментувала українська влада

Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров звернув увагу на те, що літаки F-16 в українському небі — свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Нідерландів.

Про це він заявив за підсумками переговорів із делегацією Нідерландів на чолі з Брекельмансом.

Щиро вдячний за комплексну допомогу, яку Нідерланди надають для захисту від російської агресії. Літаки F-16 у нашому небі — свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Королівства. Домовилися зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції. Зокрема, щодо навчання екіпажів та поставок озброєння і запчастин для літаків.

Рустем Умєров

Рустем Умєров

Глава Міноборони України

Умєров також додав, що разом з командою він закликав союзників ще більше інвестувати в українське оборонне виробництво.

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