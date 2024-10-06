Нідерланди передали Україні винищувачі F-16

6 жовтня очільник Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс офіційно оголосив про те, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів надійшли в Україну.

Україна отримала ще більше F-16

Про це Рубен Брекельманс повідомив у соцмережі Х за підсумками візиту в Україну.

Вперше я можу офіційно оголосити, що перші голландські винищувачі F-16 доставлені в Україну. Це було вкрай необхідно. У Харкові я бачив пошкодження від російських авіаударів і чув часті сигнали повітряної тривоги, — написав міністр оборони Нідерландів. Поширити

For the first time, I can officially announce that the first Dutch F-16s have been delivered to Ukraine.



This is urgently needed. In Kharkiv, I saw the damage from Russian airstrikes and heard frequent air raid alarms.



The rest of the 24 jets will follow in the coming months. pic.twitter.com/Oq6IbxQyWP — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) October 6, 2024

Окрім того, за його словами, під час візиту до Харкова та Києва він оголосив про План дій щодо безпілотників.

Завдяки 400 мільйонам євро ми надамо сучасні безпілотники для розвідки, оборони та нападу. Майже половина з них буде розроблена в Нідерландах, — наголосив Рубен Брекельманс. Поширити

Як це рішення прокоментувала українська влада

Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров звернув увагу на те, що літаки F-16 в українському небі — свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Нідерландів.

Про це він заявив за підсумками переговорів із делегацією Нідерландів на чолі з Брекельмансом.

Щиро вдячний за комплексну допомогу, яку Нідерланди надають для захисту від російської агресії. Літаки F-16 у нашому небі — свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Королівства. Домовилися зміцнювати співпрацю в межах авіаційної коаліції. Зокрема, щодо навчання екіпажів та поставок озброєння і запчастин для літаків. Рустем Умєров Глава Міноборони України

Умєров також додав, що разом з командою він закликав союзників ще більше інвестувати в українське оборонне виробництво.