Нідерланди передали Україні винищувачі F-16

6 жовтня очільник Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс офіційно оголосив про те, що перші винищувачі F-16 від Нідерландів надійшли в Україну.
Головні тези:
- Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів, що є важливим кроком у підтримці української оборони.
- Нідерланди також нададуть ЗСУ сучасні безпілотники для розвідки, оборони та атак.
- Очільник Міністерства оборони України вважає прибуття літаків F-16 в українське небо свідченням непохитної підтримки з боку Нідерландів.
Україна отримала ще більше F-16
Про це Рубен Брекельманс повідомив у соцмережі Х за підсумками візиту в Україну.
Окрім того, за його словами, під час візиту до Харкова та Києва він оголосив про План дій щодо безпілотників.
Як це рішення прокоментувала українська влада
Очільник Міністерства оборони Рустем Умєров звернув увагу на те, що літаки F-16 в українському небі — свідчення непохитної підтримки з боку народу та уряду Нідерландів.
Про це він заявив за підсумками переговорів із делегацією Нідерландів на чолі з Брекельмансом.
Умєров також додав, що разом з командою він закликав союзників ще більше інвестувати в українське оборонне виробництво.
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