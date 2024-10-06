Зеленський відправив до США начальника Генштабу і віцепрем'єрку. Яка мета

За словами українського лідера Володимира Зеленського, начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина перебувають у Вашингтоні для обговорення деталей Плану перемоги з союзниками.

План перемоги України продовжують обговорювати

Глава держави офіційно підтвердив, що мав розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Вони встигли обговорити поточну ситуацію на полі бою.

Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський. Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватимуть з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги — військових пунктів Плану та стратегічних безпекових. Я відправив наших представників у Вашингтон — начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, наголошується, що 6 жовтня український лідер провів нараду з прем'єром Денисом Шмигалем щодо роботи протягом наступних тижнів і комунікації з партнерами.

Зеленський розповів про російський терор протягом останнього тижня

Як повідомив президент, що армія РФ застосувала проти України близько 20 ракет, понад 800 керованих авіабомб і майже 400 ударних БпЛА.

Минулої ночі сили ППО знищили понад 50 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях. Поширити

Глава держави вкотре звернув увагу на те, що щоденний повітряний терор росіян можна зупинити.