Зеленський відправив до США начальника Генштабу і віцепрем'єрку. Яка мета

За словами українського лідера Володимира Зеленського, начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина перебувають у Вашингтоні для обговорення деталей Плану перемоги з союзниками.
Головні тези:
- Зеленський зазначив, що провів нараду з прем'єром щодо роботи протягом майбутніх тижнів та комунікації з партнерами.
- Президент повідомив про обстріли РФ, в результаті яких було застосовано близько 20 ракет та понад 800 авіабомб.
- Зеленський закликав до єдності партнерів та діалогу для зупинення щоденного повітряного терору Росії.
План перемоги України продовжують обговорювати
Глава держави офіційно підтвердив, що мав розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
Вони встигли обговорити поточну ситуацію на полі бою.
Окрім того, наголошується, що 6 жовтня український лідер провів нараду з прем'єром Денисом Шмигалем щодо роботи протягом наступних тижнів і комунікації з партнерами.
Зеленський розповів про російський терор протягом останнього тижня
Як повідомив президент, що армія РФ застосувала проти України близько 20 ракет, понад 800 керованих авіабомб і майже 400 ударних БпЛА.
Глава держави вкотре звернув увагу на те, що щоденний повітряний терор росіян можна зупинити.
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