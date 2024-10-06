Зеленський відправив до США начальника Генштабу і віцепрем'єрку. Яка мета
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський відправив до США начальника Генштабу і віцепрем'єрку. Яка мета

Володимир Зеленський
Зеленський
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За словами українського лідера Володимира Зеленського, начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина перебувають у Вашингтоні для обговорення деталей Плану перемоги з союзниками.

Головні тези:

  • Зеленський зазначив, що провів нараду з прем'єром щодо роботи протягом майбутніх тижнів та комунікації з партнерами.
  • Президент повідомив про обстріли РФ, в результаті яких було застосовано близько 20 ракет та понад 800 авіабомб.
  • Зеленський закликав до єдності партнерів та діалогу для зупинення щоденного повітряного терору Росії.

План перемоги України продовжують обговорювати

Глава держави офіційно підтвердив, що мав розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Вони встигли обговорити поточну ситуацію на полі бою.

Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський. Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватимуть з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги — військових пунктів Плану та стратегічних безпекових. Я відправив наших представників у Вашингтон — начальника Генштабу Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Стефанішину.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, наголошується, що 6 жовтня український лідер провів нараду з прем'єром Денисом Шмигалем щодо роботи протягом наступних тижнів і комунікації з партнерами.

Зеленський розповів про російський терор протягом останнього тижня

Як повідомив президент, що армія РФ застосувала проти України близько 20 ракет, понад 800 керованих авіабомб і майже 400 ударних БпЛА.

Минулої ночі сили ППО знищили понад 50 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

Глава держави вкотре звернув увагу на те, що щоденний повітряний терор росіян можна зупинити.

Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах "Рамштайну" продовжимо працювати над цим з партнерами, — додав Володимир Зеленський.

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