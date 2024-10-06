Зеленский отправил в США начальника Генштаба и вице-премьера. Какая цель

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич и вице-премьер Ольга Стефанишина находятся в Вашингтоне для обсуждения деталей Плана победы с союзниками.
Главные тезисы
- Зеленский отметил, что провел совещание с премьером касательно коммуникации с партнерами.
- Президент сообщил об обстрелах РФ, в результате которых было применено около 20 ракет и более 800 авиабомб.
- Зеленский призвал к единству партнеров и диалогу для остановки ежедневного воздушного террора России.
План победы Украины продолжают обсуждать
Глава государства официально подтвердил, что разговаривал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Они успели обсудить текущую ситуацию на поле боя.
Кроме того, указано, что 6 октября украинский лидер провел совещание с премьером Денисом Шмыгалем о работе в течение следующих недель и коммуникации с партнерами.
Зеленский рассказал о российском терроре в течение последней недели
Как сообщил президент, армия РФ применила против Украины около 20 ракет, более 800 управляемых авиабомб и около 400 ударных БпЛА.
Глава государства еще раз обратил внимание на то, что ежедневный воздушный террор россиян можно остановить.
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