Зеленский отправил в США начальника Генштаба и вице-премьера. Какая цель
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Зеленский отправил в США начальника Генштаба и вице-премьера. Какая цель

Владимир Зеленский
Зеленский
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По словам украинского лидера Владимира Зеленского, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич и вице-премьер Ольга Стефанишина находятся в Вашингтоне для обсуждения деталей Плана победы с союзниками.

Главные тезисы

  • Зеленский отметил, что провел совещание с премьером касательно коммуникации с партнерами.
  • Президент сообщил об обстрелах РФ, в результате которых было применено около 20 ракет и более 800 авиабомб.
  • Зеленский призвал к единству партнеров и диалогу для остановки ежедневного воздушного террора России.

План победы Украины продолжают обсуждать

Глава государства официально подтвердил, что разговаривал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Они успели обсудить текущую ситуацию на поле боя.

Покровское направление, Кураховское, Лиманское. Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будут работать с нашими партнерами относительно деталей Плана победы — военных пунктов Плана и стратегических безопасности. Я отправил наших представителей в Вашингтон — начальника Генштаба Баргилевича и вице-премьер-министра Стефанишину.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, указано, что 6 октября украинский лидер провел совещание с премьером Денисом Шмыгалем о работе в течение следующих недель и коммуникации с партнерами.

Зеленский рассказал о российском терроре в течение последней недели

Как сообщил президент, армия РФ применила против Украины около 20 ракет, более 800 управляемых авиабомб и около 400 ударных БпЛА.

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили более 50 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

Глава государства еще раз обратил внимание на то, что ежедневный воздушный террор россиян можно остановить.

Для этого нужно единство партнеров и дальнобойность. Это поможет ежедневно сохранять жизнь украинцев. На следующей неделе в рамках "Рамштайна" продолжим работать над этим с партнерами, — добавил Владимир Зеленский.

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