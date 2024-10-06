Премьер Словакии Роберт Фицо начал утверждать, что Украина не станет членом НАТО, пока он в должности.
Главные тезисы
- Премьер Словакии "анонсировал" Украине новые проблемы на пути к НАТО.
- Он считает, что вступление Украины в альянс может спровоцировать Третью мировую войну.
- Политик цинично обвиняет Запад в стремлении к войне.
Фицо выступил с новым скандальным заявлением
По словам политика, он не собирается блокировать движение Украины в Евросоюз, несмотря на это, не верит, что Киеву удастся достичь прогресса на этом пути в ближайшие годы.
На этом фоне Роберт Фицо заявил, что категорически не согласен, чтобы Украина стала членом НАТО.
Более того, по его убеждению, вступление Украины в НАТО может спровоцировать начало Третьей мировой войны.
Фицо в очередной раз начал обвинять Запад, а не РФ
Политик снова цинично соврал, что именно Запад хочет войны РФ против Украины. Более того, он добавил, что западные лидеры хотят "поставить россиян на колени".
Лидер Словакии официально подтвердил, что в 2025 году намерен посетить Москву по случаю 80-летия капитуляции Третьего Райха.
По его словам, он просто хочет поблагодарить освободителей в Москве, потому что "свобода пришла в Словакию с востока".
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