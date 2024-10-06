Премьер Словакии Роберт Фицо начал утверждать, что Украина не станет членом НАТО, пока он в должности.

Фицо выступил с новым скандальным заявлением

По словам политика, он не собирается блокировать движение Украины в Евросоюз, несмотря на это, не верит, что Киеву удастся достичь прогресса на этом пути в ближайшие годы.

На этом фоне Роберт Фицо заявил, что категорически не согласен, чтобы Украина стала членом НАТО.

Пока я буду премьер-министром Словацкой Республики, я буду руководить депутатами, которых я как председатель партии держу под политическим контролем, чтобы они никогда не соглашались на членство Украины в НАТО. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Более того, по его убеждению, вступление Украины в НАТО может спровоцировать начало Третьей мировой войны.

Фицо в очередной раз начал обвинять Запад, а не РФ

Политик снова цинично соврал, что именно Запад хочет войны РФ против Украины. Более того, он добавил, что западные лидеры хотят "поставить россиян на колени".

Существует военный конфликт в стране, соседствующей с Словакией, где действительно убивают славян и где Европа существенно поддерживает это убийство, — заявил Фицо. Поделиться

Лидер Словакии официально подтвердил, что в 2025 году намерен посетить Москву по случаю 80-летия капитуляции Третьего Райха.

Пожалуйста, давайте не будем страдать от этой русофобии. Давайте не будем автоматически говорить сразу, когда мы говорим положительно о Красной армии или бывшем Советском Союзе, что мы какие-то агенты Путина, — сказал Фицо. Поделиться

По его словам, он просто хочет поблагодарить освободителей в Москве, потому что "свобода пришла в Словакию с востока".