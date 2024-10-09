В Украине от мобилизации уволили мужчин в возрасте до 25 лет — детали

Рада одобрила законопроект, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. Поддержали законопроект 311 депутатов.

Украинцев до 25 лет освободят от мобилизации

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, этот законопроект запрещает мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус «ограниченно пригодных».

Подпадающих под эту категорию и кого уже успели мобилизовать, позволяет уволить в запас.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения мобилизация охватывала военнообязанных мужчин от 27 до 60 лет, а призывники от 18 до 27 лет могли присоединиться к службе добровольно. В апреле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию с 25 лет.

Мужчины от 18 до 25 лет остаются в статусе призывников, однако некоторые из них все равно подлежат мобилизации. В частности, это касается тех, кто:

прошел срочную службу;

окончил военное учебное заведение или военную кафедру, получив соответствующую специальность;

признан военно-врачебной комиссией непригодным к службе в мирное время, но пригодным в военное.

Весной вступил в силу закон, отменивший статус "ограниченно подходящий". Поэтому украинцы, имевшие этот статус, автоматически стали военнообязанными, даже если им менее 25 лет.

Совет отменил мобилизацию несовершеннородным родственникам погибших на войне военных

Верховная Рада проголосовала за законопроект №11391. Он предусматривает отсрочку от службы в армии тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести на фронте.

Закон возвращает отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях во время военного положения.

Напомним, после недавних изменений закон прописывал возможность отсрочки только для полнородных братьев и сестер, а теперь речь идет и о неполнородных (братьях и сестрах, имеющих общие только одного родителя).