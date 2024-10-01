Военные части смогут напрямую мобилизовать добровольцев

Что важно знать о новом решении правительства

Соответствующее постановление разработало Министерство обороны.

Как сообщает пресс-служба ведомства, отныне военнообязанные и резервисты-добровольцы имеют возможность выбрать воинскую часть для службы без обращения в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Новые возможности получили командиры воинских частей. Они смогут:

выдавать направление на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе; ⁠комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву во время мобилизации.

Что также важно понимать, перечень воинских частей, командиры которых смогут совершать призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Это решение уже прокомментировал глава Минобороны Украины Рустем Умеров. По словам министра, он и его команда будут эффективно использовать мотивацию украинцев защищать свое государство от российской вооруженной агрессии, давая возможность попасть на военную службу именно в выбранное подразделение.

Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили, проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев. Это постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирующим, что каждый и каждая сможет присоединиться туда, где его или его желания и умения совпадают с потребностями обороны. Рустем Умеров Глава Минобороны Украины

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Что важно знать о сервисе рекрутинга Резерв+

В октябре 2024 г. состоится запуск сервиса рекрутинга в приложении Резерв+ для военнообязанных.

Он даст возможность пользователям выбрать должности, наиболее соответствующие их опыту, умениям и предпочтениям.

Следует отметить, что доступными будут как боевые, так и небоевые позиции.

Для начала пользователям необходимо будет заполнить анкету, на основе которой система предложит наиболее подходящие варианты. Приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и публикациях в СМИ. Поделиться

Главное преимущество этого сервиса — удобный процесс выбора вакансий и алгоритмы системы.