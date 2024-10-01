Военные части смогут напрямую мобилизовать добровольцев

Кабинет министров Украины утвердил постановление, позволяющее военным частям напрямую мобилизовать резервистов и военнообязанных, добровольно выражающих желание служить.
Главные тезисы
- Новое постановление правительства позволяет военным частям напрямую мобилизовать добровольцев и резервистов, желающих служить.
- Командиры получили полномочия выдавать направления на военно-врачебную комиссию и комплектовать боевые части добровольцами.
- Генштаб ВСУ будет определять перечень воинских частей для призыва добровольцев, что поможет обеспечить эффективность рекрутинга.
Что важно знать о новом решении правительства
Соответствующее постановление разработало Министерство обороны.
Как сообщает пресс-служба ведомства, отныне военнообязанные и резервисты-добровольцы имеют возможность выбрать воинскую часть для службы без обращения в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.
Новые возможности получили командиры воинских частей. Они смогут:
выдавать направление на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе;
комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву во время мобилизации.
Что также важно понимать, перечень воинских частей, командиры которых смогут совершать призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Это решение уже прокомментировал глава Минобороны Украины Рустем Умеров. По словам министра, он и его команда будут эффективно использовать мотивацию украинцев защищать свое государство от российской вооруженной агрессии, давая возможность попасть на военную службу именно в выбранное подразделение.
Что важно знать о сервисе рекрутинга Резерв+
В октябре 2024 г. состоится запуск сервиса рекрутинга в приложении Резерв+ для военнообязанных.
Он даст возможность пользователям выбрать должности, наиболее соответствующие их опыту, умениям и предпочтениям.
Следует отметить, что доступными будут как боевые, так и небоевые позиции.
Главное преимущество этого сервиса — удобный процесс выбора вакансий и алгоритмы системы.
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