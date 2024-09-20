Рекрутинг в Украине. Сколько добровольцев ежемесячно присоединяются к Силам обороны

Каждый месяц около 6,5 тыс. граждан добровольно вступают в ряды Сил обороны благодаря рекрутингу. Речь идет не только о военных специальностях, но и о гражданских.
Главные тезисы
- Каждый месяц около 6,5 тысячи граждан добровольно вступают в Сил обороны Украины через рекрутинг.
- Украинские центры рекрутинга находятся во многих городах страны и предлагают разнообразные военные и гражданские вакансии.
- Поблизости не раздают повестки. Это запрещают соответствующие нормативно правовые акты.
- Более 10 тысяч вакансий в армии сейчас доступны гражданам.
Сколько добровольцев ежемесячно присоединяются к Силам обороны
Уполномоченный Минобороны Алексей Бежевец рассказал об этом на открытии Центра рекрутинга в Черкассах.
По его словам, ежемесячно примерно 6,5 тыс украинцев вступают в армию. Однако это не значит, что они занимают только военные должности.
Сейчас в Украине открыто более 10 тыс различных вакансий для нужд защитников. Там есть и гражданские должности.
В Минобороны отметили, что возле Центра рекрутинга в Черкассах не раздают повестки. Такие деяния являются прямым нарушением нормативных документов.
Рекрутинг в Украине
Этот способ пополнения Сил обороны стал доступен с ноября 2023 года. Это совместный проект Министерства обороны и организации Lobby X.
Центры рекрутинга украинской армии уже есть во многих городах, в частности, в Киеве, Днепре, Львове, Запорожье, Харькове, Ивано-Франковском, Сумах. По последним данным, их уже 36 по всей стране.
В центрах рекрутинга каждый желающий может подобрать себе должность и выбрать воинскую часть. Есть много гражданских должностей, таких как повара, водители, деловоды, юристы и бухгалтеры.
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