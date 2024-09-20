Рекрутинг в Украине. Сколько добровольцев ежемесячно присоединяются к Силам обороны
Категория
Украина
Дата публикации

Рекрутинг в Украине. Сколько добровольцев ежемесячно присоединяются к Силам обороны

Министерство обороны Украины
рекрутинг
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Каждый месяц около 6,5 тыс. граждан добровольно вступают в ряды Сил обороны благодаря рекрутингу. Речь идет не только о военных специальностях, но и о гражданских.

Главные тезисы

  • Каждый месяц около 6,5 тысячи граждан добровольно вступают в Сил обороны Украины через рекрутинг.
  • Украинские центры рекрутинга находятся во многих городах страны и предлагают разнообразные военные и гражданские вакансии.
  • Поблизости не раздают повестки. Это запрещают соответствующие нормативно правовые акты.
  • Более 10 тысяч вакансий в армии сейчас доступны гражданам.

Сколько добровольцев ежемесячно присоединяются к Силам обороны

Уполномоченный Минобороны Алексей Бежевец рассказал об этом на открытии Центра рекрутинга в Черкассах.

По его словам, ежемесячно примерно 6,5 тыс украинцев вступают в армию. Однако это не значит, что они занимают только военные должности.

Сейчас в Украине открыто более 10 тыс различных вакансий для нужд защитников. Там есть и гражданские должности.

Для граждан доступно более 10 тысяч вакансий, включая поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА, медиков и других. Рекрутироваться можно ко всем Силам обороны, включая ВСУ, Национальную Гвардию Украины, Службу Безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины и другие.

Открытие Центра рекрутинга

В Минобороны отметили, что возле Центра рекрутинга в Черкассах не раздают повестки. Такие деяния являются прямым нарушением нормативных документов.

Рекрутинг в Украине

Этот способ пополнения Сил обороны стал доступен с ноября 2023 года. Это совместный проект Министерства обороны и организации Lobby X.

Центры рекрутинга украинской армии уже есть во многих городах, в частности, в Киеве, Днепре, Львове, Запорожье, Харькове, Ивано-Франковском, Сумах. По последним данным, их уже 36 по всей стране.

В центрах рекрутинга каждый желающий может подобрать себе должность и выбрать воинскую часть. Есть много гражданских должностей, таких как повара, водители, деловоды, юристы и бухгалтеры.

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