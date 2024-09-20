Рекрутинг в Україні. Скільки добровольців щомісяця приєднуються до Сил оборони

Кожного місяця близько 6,5 тис громадян добровільно вступають у лави Сил оборони завдяки рекрутингу. Йдеться не лише про військові спеціальності, а й про цивільні.

Скільки добровольців щомісяця приєднуються до Сил оборони

Уповноважений Міноборони Олексій Бежевець розповів про це під час відкриття Центру рекрутингу в Черкасах.

За його словами, щомісяця приблизно 6,5 тис українців вступають до армії. Проте це не означає, що вони займають лише військові посади.

Наразі в Україні відкрито понад 10 тис різних вакансій для потреб оборонців. Там є і цивільні посади.

Для громадян доступно понад 10 тисяч вакансій, в тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших. Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші. Поширити

Відкриття Центру рекрутингу

У Міноборони зазначили, що біля Центру рекрутингу в Черкасах не роздають повістки. Такі дії є прямим порушенням нормативних документів.

Рекрутинг в Україні

Цей спосіб поповнення Сил оборони став доступним з листопада 2023 року. Це спільний проєкт Міністерства оборони та організації Lobby X.

Центри рекрутингу української армії вже є у багатьох містах, зокрема у Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Харкові, Івано-Франківському, Сумах. За останніми даними, їх вже 36 по всій країні.

У центрах рекрутингу кожен бажаючий може підібрати собі посаду та обрати військову частину. Є багато цивільних посад, таких як кухарі, водії, діловоди, юристи та бухгалтери.