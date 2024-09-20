Рекрутинг в Україні. Скільки добровольців щомісяця приєднуються до Сил оборони

Кожного місяця близько 6,5 тис громадян добровільно вступають у лави Сил оборони завдяки рекрутингу. Йдеться не лише про військові спеціальності, а й про цивільні.
Головні тези:
- Кожен місяць близько 6,5 тисяч громадян добровільно вступають до Сил оборони України через рекрутинг.
- Українські Центри рекрутингу знаходяться у багатьох містах країни та пропонують різноманітні військові та цивільні вакансії.
- Поблизу не роздають повістки. Це забороняють відповідні нормативно-правові акти.
- Більш як 10 тисяч вакансій в армії зараз доступні громадянам.
Скільки добровольців щомісяця приєднуються до Сил оборони
Уповноважений Міноборони Олексій Бежевець розповів про це під час відкриття Центру рекрутингу в Черкасах.
За його словами, щомісяця приблизно 6,5 тис українців вступають до армії. Проте це не означає, що вони займають лише військові посади.
Наразі в Україні відкрито понад 10 тис різних вакансій для потреб оборонців. Там є і цивільні посади.
У Міноборони зазначили, що біля Центру рекрутингу в Черкасах не роздають повістки. Такі дії є прямим порушенням нормативних документів.
Рекрутинг в Україні
Цей спосіб поповнення Сил оборони став доступним з листопада 2023 року. Це спільний проєкт Міністерства оборони та організації Lobby X.
Центри рекрутингу української армії вже є у багатьох містах, зокрема у Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Харкові, Івано-Франківському, Сумах. За останніми даними, їх вже 36 по всій країні.
У центрах рекрутингу кожен бажаючий може підібрати собі посаду та обрати військову частину. Є багато цивільних посад, таких як кухарі, водії, діловоди, юристи та бухгалтери.
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