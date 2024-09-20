Рекрутинг в Україні. Скільки добровольців щомісяця приєднуються до Сил оборони
Категорія
Україна
Дата публікації

Рекрутинг в Україні. Скільки добровольців щомісяця приєднуються до Сил оборони

Міністерство оборони України
рекрутинг

Кожного місяця близько 6,5 тис громадян добровільно вступають у лави Сил оборони завдяки рекрутингу.  Йдеться не лише про військові спеціальності, а й про цивільні.

Головні тези:

  • Кожен місяць близько 6,5 тисяч громадян добровільно вступають до Сил оборони України через рекрутинг.
  • Українські Центри рекрутингу знаходяться у багатьох містах країни та пропонують різноманітні військові та цивільні вакансії.
  • Поблизу не роздають повістки. Це забороняють відповідні нормативно-правові акти.
  • Більш як 10 тисяч вакансій в армії зараз доступні громадянам.

Скільки добровольців щомісяця приєднуються до Сил оборони

Уповноважений Міноборони Олексій Бежевець розповів про це під час відкриття Центру рекрутингу в Черкасах. 

За його словами, щомісяця приблизно 6,5 тис українців вступають до армії. Проте це не означає, що вони займають лише військові посади.

Наразі в Україні відкрито понад 10 тис різних вакансій для потреб оборонців. Там є і цивільні посади.

Для громадян доступно понад 10 тисяч вакансій, в тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БПЛА, медиків та інших. Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші.

Відкриття Центру рекрутингу

У Міноборони зазначили, що біля Центру рекрутингу в Черкасах не роздають повістки. Такі дії є прямим порушенням нормативних документів. 

Рекрутинг в Україні

Цей спосіб поповнення Сил оборони став доступним з листопада 2023 року. Це спільний проєкт Міністерства оборони та організації Lobby X. 

Центри рекрутингу української армії вже є у багатьох містах, зокрема у Києві, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, Харкові, Івано-Франківському, Сумах. За останніми даними, їх вже 36 по всій країні.

У центрах рекрутингу кожен бажаючий може підібрати собі посаду та обрати військову частину. Є багато цивільних посад, таких як кухарі, водії, діловоди, юристи та бухгалтери.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
До нас дуже важко потрапити. Доброволець Абу Юнус про рекрутинг до батальйону ім. Шейха Мансура
Абу Юнус
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецоперація "Рибалка". Як рекрут ЛСР "Гога" кинув виклик режиму Путіна та власній родині заради України
Спецоперація "Рибалка". Як рекрут ЛСР "Гога" кинув виклик режиму Путіна та власній родині заради України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Дівчат дуже багато. Заступник командира 3 ОШБр про рекрутинг та жінок у війську
Максим Жорін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?