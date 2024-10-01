Військові частини зможуть напряму мобілізувати добровольців

Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка дає можливість військовим частинам напряму мобілізувати резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно висловлюють бажання служити.

Рекрутинг стане ще простішим та ефективнішим

Відповідну постанову розробило Міністерство оборони.

Як повідомляє пресслужба відомства, відтепер військовозобов'язані та резервісти-добровольці мають можливість обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Нові повноваження отримали командири військових частин. Вони зможуть:

видавати направлення на військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби; ⁠комплектувати бойові частини добровольцями, які бажають служити за призовом під час мобілізації.

Що також важливо розуміти, перелік військових частин, командири яких зможуть здійснювати призов добровольців, визначатиме Генеральний штаб Збройних сил України.

Це рішення уже прокоментував глава Міноборони України Рустем Умєров. За словами міністра, він та його команда будуть ефективно використовувати мотивацію українців захищати свою державу від російської збройної агресії, даючи можливість потрапити на військову службу саме в той підрозділ, який обрали.

Бригади отримали інструменти, про які вже давно просили, — проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців. Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони. Рустем Умєров Глава Міноборони України

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Що важливо знати про сервіс рекрутингу Резерв+

У жовтні 2024 року відбудеться запуск сервісу рекрутингу в застосунку Резерв+ для військовозобов'язаних.

Він дасть можливість користувачам обрати посади, які найбільше відповідають їхньому досвіду, вмінням і вподобанням.

Варто зазначити, що доступними будуть як бойові, так і небойові позиції.

Спершу користувачам необхідно буде заповнити анкету, на основі якої система запропонує найбільш відповідні варіанти. Застосунок міститиме детальний опис вакансій, включно з інформацією про бригади, їхнє командування, досягнення та публікації у ЗМІ. Поширити

Головна перевага цього сервісу — зручний процес вибору вакансій та алгоритми системи.