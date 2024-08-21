Рада отменила мобилизацию несовершеннородным родственникам погибших на войне военных

Верховная Рада проголосовала за законопроект №11391. Он предусматривает отсрочку от службы в армии тем, чьи несовершеннородные родственники погибли или пропали без вести на фронте.

Что предполагает законопроект

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект №11391 в целом одобрили 310 депутатов.

Закон возвращает отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях во время военного положения.

Напомним, после недавних изменений закон прописывал возможность отсрочки только для полнородных братьев и сестер, а теперь речь идет и о неполнородных (братьях и сестрах, имеющих общие только одного родителя).

Военное состояние и мобилизация в Украине.

Военное положение — особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии.

Во время военного положения могут ограничивать свободу движения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Вводится комендантский час.

По закону, во время военного положения власти и военное командование имеют право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.

Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Во время действия военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.