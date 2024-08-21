Рада отменила мобилизацию несовершеннородным родственникам погибших на войне военных
Категория
Украина
Дата публикации

Рада отменила мобилизацию несовершеннородным родственникам погибших на войне военных

Рада отменила мобилизацию несовершеннородным родственникам погибших на войне военных
Читати українською
Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада проголосовала за законопроект №11391. Он предусматривает отсрочку от службы в армии тем, чьи несовершеннородные родственники погибли или пропали без вести на фронте.

Главные тезисы

  • Законопроект №11391 предусматривает отсрочку от службы в армии для военнообязанных, чьи несовершеннородные родственники погибли или пропали на войне.
  • Военное положение в Украине вводит специальный правовой режим, ограничивая свободу движения граждан и устанавливая комендантский час.
  • Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в определенном возрастном диапазоне.
  • Комплексный закон о мобилизации требует обновления военно-учетных данных граждан в определенный срок под угрозой штрафов и повесток.

Что предполагает законопроект

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект №11391 в целом одобрили 310 депутатов.

Закон возвращает отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях во время военного положения.

Напомним, после недавних изменений закон прописывал возможность отсрочки только для полнородных братьев и сестер, а теперь речь идет и о неполнородных (братьях и сестрах, имеющих общие только одного родителя).

Военное состояние и мобилизация в Украине.

Военное положение — особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии.

Во время военного положения могут ограничивать свободу движения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Вводится комендантский час.

По закону, во время военного положения власти и военное командование имеют право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.

Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Во время действия военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу комплексный закон о мобилизации. Среди прочего предусматривал обновление военно-учетных данных военнообязанными, призывниками и резервистами в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет о номере мобильного телефона, фактическом адресе проживания и электронной почте. Выполнить это требование граждане должны до 16 июля включительно. После чего на нарушителей могут наложить штраф, а также им могут отправить повестку по почте.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Мобилизация в Украине продолжается по плану военных — видео
Офис Президента Украины
Мобилизация в Украине продолжается по плану военных — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В "Дії" запустили е-бронирование от мобилизации. Как это работает
В "Дії" запустили е-бронирование от мобилизации. Как это работает
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине продлили военное положение и мобилизацию. Зеленский подписал закон
Верховная Рада Украины
В Украине продлили военное положение и мобилизацию. Зеленский подписал закон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?