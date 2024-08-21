Рада отменила мобилизацию несовершеннородным родственникам погибших на войне военных

Верховная Рада проголосовала за законопроект №11391. Он предусматривает отсрочку от службы в армии тем, чьи несовершеннородные родственники погибли или пропали без вести на фронте.
Главные тезисы
- Законопроект №11391 предусматривает отсрочку от службы в армии для военнообязанных, чьи несовершеннородные родственники погибли или пропали на войне.
- Военное положение в Украине вводит специальный правовой режим, ограничивая свободу движения граждан и устанавливая комендантский час.
- Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в определенном возрастном диапазоне.
- Комплексный закон о мобилизации требует обновления военно-учетных данных граждан в определенный срок под угрозой штрафов и повесток.
Что предполагает законопроект
Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, законопроект №11391 в целом одобрили 310 депутатов.
Закон возвращает отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных чьи близкие родственники, в том числе родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях во время военного положения.
Напомним, после недавних изменений закон прописывал возможность отсрочки только для полнородных братьев и сестер, а теперь речь идет и о неполнородных (братьях и сестрах, имеющих общие только одного родителя).
Военное состояние и мобилизация в Украине.
Военное положение — особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии.
Во время военного положения могут ограничивать свободу движения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств. Вводится комендантский час.
По закону, во время военного положения власти и военное командование имеют право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.
Общая мобилизация дает право призывать на службу военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если у них нет законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.
Во время действия военного положения военнообязанным запрещено выезжать за границу, кроме определенных исключений.
18 мая 2024 года в Украине вступил в силу комплексный закон о мобилизации. Среди прочего предусматривал обновление военно-учетных данных военнообязанными, призывниками и резервистами в возрасте от 18 до 60 лет. Речь идет о номере мобильного телефона, фактическом адресе проживания и электронной почте. Выполнить это требование граждане должны до 16 июля включительно. После чего на нарушителей могут наложить штраф, а также им могут отправить повестку по почте.
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