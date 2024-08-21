Рада скасувала мобілізацію неповнорідним родичам загиблих на війні військових

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №11391. Він передбачає відстрочку від служби в армії тим, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли безвісти на фронті.

Що передбачає законопроєкт

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, законопроєкт №11391 в цілому схвалили 310 депутатів.

Закон повертає відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра, загинули або зникли без вісти під час участі у бойових діях під час дії воєнного стану.

Нагадаємо, після нещодавніх змін закон прописував можливість відстрочки лише для повнорідних братів та сестер, а тепер йдеться і про неповнорідних (братів та сестер, які мають спільними лише одного з батьків).

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Воєнний стан — особливий правовий режим, що вводиться в країні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії.

Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Вводиться комендантська година.

Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.

Загальна мобілізація дає право призивати на службу військовозобовʼязаних громадян віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.

На час дії воєнного стану військовозобовʼязаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків.