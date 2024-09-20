Будет ли ЕС принудительно возвращать украинцев мобилизационного возраста — ответ еврокомиссара
Категория
Мир
Дата публикации

Будет ли ЕС принудительно возвращать украинцев мобилизационного возраста — ответ еврокомиссара

ЕС объявил свое финальное решение
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Источник:  Радио Свобода

Евросоюз не собирается прибегать к принудительному возвращению в Украину ее граждан-мужчин мобилизационного возраста, ведь это противоречит директиве о временной защите.

Главные тезисы

  • Евросоюз отказывается от принудительного возвращения украинцев-мужчин мобилизационного возраста в Украину.
  • Однако ЕС готов поддержать тех, кто хочет вернуться в Украину для защиты своей родины.
  • Европейские политики, в частности, шеф европейской дипломатии Радослав Сикорский, призывают поощрять украинцев-мужчин мобилизационного возраста возвращаться домой.

ЕС объявил свое финальное решение

С заявлением по этому поводу выступила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон.

Политик обратила внимание на то, что официальный Брюссель не имеет права применять дифференцированный подход к украинским гражданам, которые оформили временную защиту в Европе, на основе их возраста, пола и воинского долга.

Это невозможно согласно Директиве о временной защите, — подчеркнула Илва Йоганссон.

Журналисты также поинтересовались у нее, поможет ли Брюссель Киеву вернуть украинских мужчин призывного возраста из-за границы.

По словам политика, никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.

Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выдворять из ЕС, — пообещала представительница Еврокомиссии.

Что говорят по этому поводу другие союзники Украины

Недавно шеф европейской дипломатии Радослав Сикорский призвал западноевропейские страны пересмотреть подходы к поддержке украинцев-мужчин мобилизационного возраста.

Последний убежден, что их нужно поощрять возвращаться в Украину для защиты своей родины.

Глава украинского дипломатического ведомства Андрей Сибига уже публично поддержал эту идею польского коллеги.

Глава МИД Эстонии в комментариях по этой теме говорил, что Таллин сотрудничает с украинским правительством и "проверяет, что говорит об этом международном праве и как мы можем действовать".

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