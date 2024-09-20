Будет ли ЕС принудительно возвращать украинцев мобилизационного возраста — ответ еврокомиссара

Евросоюз не собирается прибегать к принудительному возвращению в Украину ее граждан-мужчин мобилизационного возраста, ведь это противоречит директиве о временной защите.

ЕС объявил свое финальное решение

С заявлением по этому поводу выступила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон.

Политик обратила внимание на то, что официальный Брюссель не имеет права применять дифференцированный подход к украинским гражданам, которые оформили временную защиту в Европе, на основе их возраста, пола и воинского долга.

Это невозможно согласно Директиве о временной защите, — подчеркнула Илва Йоганссон. Поделиться

Журналисты также поинтересовались у нее, поможет ли Брюссель Киеву вернуть украинских мужчин призывного возраста из-за границы.

По словам политика, никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.

Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выдворять из ЕС, — пообещала представительница Еврокомиссии. Поделиться

Что говорят по этому поводу другие союзники Украины

Недавно шеф европейской дипломатии Радослав Сикорский призвал западноевропейские страны пересмотреть подходы к поддержке украинцев-мужчин мобилизационного возраста.

Последний убежден, что их нужно поощрять возвращаться в Украину для защиты своей родины.

Глава украинского дипломатического ведомства Андрей Сибига уже публично поддержал эту идею польского коллеги.