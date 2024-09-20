Будет ли ЕС принудительно возвращать украинцев мобилизационного возраста — ответ еврокомиссара

Евросоюз не собирается прибегать к принудительному возвращению в Украину ее граждан-мужчин мобилизационного возраста, ведь это противоречит директиве о временной защите.
Главные тезисы
- Евросоюз отказывается от принудительного возвращения украинцев-мужчин мобилизационного возраста в Украину.
- Однако ЕС готов поддержать тех, кто хочет вернуться в Украину для защиты своей родины.
- Европейские политики, в частности, шеф европейской дипломатии Радослав Сикорский, призывают поощрять украинцев-мужчин мобилизационного возраста возвращаться домой.
ЕС объявил свое финальное решение
С заявлением по этому поводу выступила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоганссон.
Политик обратила внимание на то, что официальный Брюссель не имеет права применять дифференцированный подход к украинским гражданам, которые оформили временную защиту в Европе, на основе их возраста, пола и воинского долга.
Журналисты также поинтересовались у нее, поможет ли Брюссель Киеву вернуть украинских мужчин призывного возраста из-за границы.
По словам политика, никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.
Что говорят по этому поводу другие союзники Украины
Недавно шеф европейской дипломатии Радослав Сикорский призвал западноевропейские страны пересмотреть подходы к поддержке украинцев-мужчин мобилизационного возраста.
Последний убежден, что их нужно поощрять возвращаться в Украину для защиты своей родины.
Глава украинского дипломатического ведомства Андрей Сибига уже публично поддержал эту идею польского коллеги.
Глава МИД Эстонии в комментариях по этой теме говорил, что Таллин сотрудничает с украинским правительством и "проверяет, что говорит об этом международном праве и как мы можем действовать".
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