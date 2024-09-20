"Разве так делается?". Кадыров обиделся из-за неожиданного решения Илона Маска

Ставленик диктатора Путина в Чечне Рамзан Кадыров набросился с обвинениями на известного миллиардера и генерального директора Tesla Илона Маска. Военный преступник утверждает, что бизнесмен дистанционно выключил его автомобиль Tesla Cybertruck.

Кадыров с претензиями обратился к Маску

По словам нелегитимного руководителя Чечни, его автомобиль, который "прекрасно проявил себя в войне против Украины”, был дистанционно отключен компанией Tesla.

Кроме того, Рамзан Кадыров пожаловался, что после этого "железного коня" пришлось отбуксировать с линии фронта.

Что важно понимать, никаких подтверждений использования автомобилей Cybertruck на поле боя нет.

Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а затем удаленно отключает их. Вы наверняка помните его подарок — Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на войну… Так вот, недавно Маск отдаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается? — публично жалуется Рамзан Кадыров. Поделиться

Что интересно, также впоследствии приспешник Путина обнародовал новое видео, на котором показал, как несколько Tesla Cybertruck, оборудованные пулеметами, вместе с оккупантами на этих авто движутся по лесным дорогам, якобы временно оккупированными территориями Украины.

Как ситуацию с Кадыровым комментирует сам Илон Маск

Еще месяц назад американский миллиардер Илон Маск возразил, что подарил нелегитимному главе Чечни Рамзану Кадырову кибертрак "Тесла".

Бизнесмен ответил на сообщение американского писателя, профессора и политического обозревателя Сета Абрамсона в сети Х.

Последний опубликовал видео с Кадыровым в кибертраке, на котором установлен пулемет и отметил, что он "запутался".

Я запутался. Военная академия США в Вест-Пойнте только что приглашала Илона Маска в качестве спикера, в то время как Маск предоставляет готовые к военному использованию попавшие под санкции врагам Америки транспортные средства? Почему это не самая большая история в Америке сегодня? Почему Вест-Пойнт нянчится с человеком, открыто работающим против США? — написал Абрамсон и отметил в этом твите Маска. Поделиться

Основатель "Тесла" ответил на упреки писателя в крайне резкой манере.