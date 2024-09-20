"Разве так делается?". Кадыров обиделся из-за неожиданного решения Илона Маска

Ставленик диктатора Путина в Чечне Рамзан Кадыров набросился с обвинениями на известного миллиардера и генерального директора Tesla Илона Маска. Военный преступник утверждает, что бизнесмен дистанционно выключил его автомобиль Tesla Cybertruck.
Главные тезисы
- Рамзан Кадыров обвиняет Илона Маска в выключении его автомобиля Tesla Cybertruck, который якобы использовали в войне против Украины.
- Илон Маск отрицает, что дарил кибертрак Рамзану Кадырову и выразил удивление обвинением в поддержке врагов Америки.
- Ситуация оказалась скандальной из-за публичного обсуждения и реакции обеих сторон на обвинения и комментарии.
Кадыров с претензиями обратился к Маску
По словам нелегитимного руководителя Чечни, его автомобиль, который "прекрасно проявил себя в войне против Украины”, был дистанционно отключен компанией Tesla.
Кроме того, Рамзан Кадыров пожаловался, что после этого "железного коня" пришлось отбуксировать с линии фронта.
Что важно понимать, никаких подтверждений использования автомобилей Cybertruck на поле боя нет.
Что интересно, также впоследствии приспешник Путина обнародовал новое видео, на котором показал, как несколько Tesla Cybertruck, оборудованные пулеметами, вместе с оккупантами на этих авто движутся по лесным дорогам, якобы временно оккупированными территориями Украины.
Как ситуацию с Кадыровым комментирует сам Илон Маск
Еще месяц назад американский миллиардер Илон Маск возразил, что подарил нелегитимному главе Чечни Рамзану Кадырову кибертрак "Тесла".
Бизнесмен ответил на сообщение американского писателя, профессора и политического обозревателя Сета Абрамсона в сети Х.
Последний опубликовал видео с Кадыровым в кибертраке, на котором установлен пулемет и отметил, что он "запутался".
Основатель "Тесла" ответил на упреки писателя в крайне резкой манере.
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