"Разве так делается?". Кадыров обиделся из-за неожиданного решения Илона Маска
Категория
Мир
Дата публикации

"Разве так делается?". Кадыров обиделся из-за неожиданного решения Илона Маска

Кадыров
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Источник:  online.ua

Ставленик диктатора Путина в Чечне Рамзан Кадыров набросился с обвинениями на известного миллиардера и генерального директора Tesla Илона Маска. Военный преступник утверждает, что бизнесмен дистанционно выключил его автомобиль Tesla Cybertruck.

Главные тезисы

  • Рамзан Кадыров обвиняет Илона Маска в выключении его автомобиля Tesla Cybertruck, который якобы использовали в войне против Украины.
  • Илон Маск отрицает, что дарил кибертрак Рамзану Кадырову и выразил удивление обвинением в поддержке врагов Америки.
  • Ситуация оказалась скандальной из-за публичного обсуждения и реакции обеих сторон на обвинения и комментарии.

Кадыров с претензиями обратился к Маску

По словам нелегитимного руководителя Чечни, его автомобиль, который "прекрасно проявил себя в войне против Украины”, был дистанционно отключен компанией Tesla.

Кроме того, Рамзан Кадыров пожаловался, что после этого "железного коня" пришлось отбуксировать с линии фронта.

Что важно понимать, никаких подтверждений использования автомобилей Cybertruck на поле боя нет.

Некрасиво поступил Илон Маск. Дарит от души дорогие подарки, а затем удаленно отключает их. Вы наверняка помните его подарок — Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на войну… Так вот, недавно Маск отдаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается? — публично жалуется Рамзан Кадыров.

Что интересно, также впоследствии приспешник Путина обнародовал новое видео, на котором показал, как несколько Tesla Cybertruck, оборудованные пулеметами, вместе с оккупантами на этих авто движутся по лесным дорогам, якобы временно оккупированными территориями Украины.

Как ситуацию с Кадыровым комментирует сам Илон Маск

Еще месяц назад американский миллиардер Илон Маск возразил, что подарил нелегитимному главе Чечни Рамзану Кадырову кибертрак "Тесла".

Бизнесмен ответил на сообщение американского писателя, профессора и политического обозревателя Сета Абрамсона в сети Х.

Последний опубликовал видео с Кадыровым в кибертраке, на котором установлен пулемет и отметил, что он "запутался".

Я запутался. Военная академия США в Вест-Пойнте только что приглашала Илона Маска в качестве спикера, в то время как Маск предоставляет готовые к военному использованию попавшие под санкции врагам Америки транспортные средства? Почему это не самая большая история в Америке сегодня? Почему Вест-Пойнт нянчится с человеком, открыто работающим против США? — написал Абрамсон и отметил в этом твите Маска.

Основатель "Тесла" ответил на упреки писателя в крайне резкой манере.

Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, будто я подарил кибертрак российскому генералу? Это удивительно, — написал Маск.

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