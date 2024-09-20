Илон Маск "дошутился" — ему грозит 5 лет тюрьмы

Новая "шутка" американского миллиардера Илона Маска может иметь для него роковые последствия. Сообщается, что Секретная служба США уже приступила к официальной проверке бизнесмена.

У Илона Маска появились серьезные проблемы после его нового твита

Как удалось узнать журналистам, Секретная служба США начала проверку Маска после его "шутливого" сообщения о возможных покушениях на американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

Команда упомянутой Службы имеет целью выяснить, представляет ли одиозный миллиардер угрозу для американских чиновников, в частности Байдена и Харрис.

Кроме того, сообщается, что записи о скандальном сообщении Илона Маска были собраны в правоохранительных целях, однако не разглашаются, чтобы не препятствовать расследованию.

И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу, — пошутил миллиардер в социальной сети X (Twitter). Поделиться

Впоследствии он попытался оправдаться, отметив, что не все понимают его "шутки" и не всем они кажутся смешными.

Well, one lesson I’ve learned is that just because I say something to a group and they laugh doesn’t mean it’s going to be all that hilarious as a post on 𝕏 — Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2024

Илона Маска действительно могут посадить

Что важно понимать, в Штатах угроза президенту или вице-президенту является уголовным преступлением.

Если вину Илона Маска удастся доказать, на него могут наложить солидный штраф.

Более того, скандальному миллиардеру даже грозит до пяти лет заключения.

Агентству известно о публикации Илона Маска в социальных сетях. Как правило, мы не комментируем вопросы, касающиеся защитной разведки. Однако мы можем сказать, что Секретная служба расследует все угрозы, связанные с нашими опекунами, — заявил спикер Секретной службы Нейт Херринг. Поделиться

Пока трудно спрогнозировать, как завершится этот громкий скандал.