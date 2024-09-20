Илон Маск "дошутился" — ему грозит 5 лет тюрьмы

Новая "шутка" американского миллиардера Илона Маска может иметь для него роковые последствия. Сообщается, что Секретная служба США уже приступила к официальной проверке бизнесмена.
Главные тезисы
- В США угроза чиновникам является уголовным преступлением.
- Илона Маска могут бросить за решетку из-за его скандальной “шутки” про Байдена и Харрис.
- Эта ситуация может иметь серьезные последствия для репутации Илона Маска и его бизнеса.
У Илона Маска появились серьезные проблемы после его нового твита
Как удалось узнать журналистам, Секретная служба США начала проверку Маска после его "шутливого" сообщения о возможных покушениях на американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.
Команда упомянутой Службы имеет целью выяснить, представляет ли одиозный миллиардер угрозу для американских чиновников, в частности Байдена и Харрис.
Кроме того, сообщается, что записи о скандальном сообщении Илона Маска были собраны в правоохранительных целях, однако не разглашаются, чтобы не препятствовать расследованию.
Впоследствии он попытался оправдаться, отметив, что не все понимают его "шутки" и не всем они кажутся смешными.
Илона Маска действительно могут посадить
Что важно понимать, в Штатах угроза президенту или вице-президенту является уголовным преступлением.
Если вину Илона Маска удастся доказать, на него могут наложить солидный штраф.
Более того, скандальному миллиардеру даже грозит до пяти лет заключения.
Пока трудно спрогнозировать, как завершится этот громкий скандал.
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