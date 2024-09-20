Илон Маск "дошутился" — ему грозит 5 лет тюрьмы
Категория
Мир
Дата публикации

Илон Маск "дошутился" — ему грозит 5 лет тюрьмы

Илон Маск
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Новая "шутка" американского миллиардера Илона Маска может иметь для него роковые последствия. Сообщается, что Секретная служба США уже приступила к официальной проверке бизнесмена.

Главные тезисы

  • В США угроза чиновникам является уголовным преступлением.
  • Илона Маска могут бросить за решетку из-за его скандальной “шутки” про Байдена и Харрис.
  • Эта ситуация может иметь серьезные последствия для репутации Илона Маска и его бизнеса.

У Илона Маска появились серьезные проблемы после его нового твита

Как удалось узнать журналистам, Секретная служба США начала проверку Маска после его "шутливого" сообщения о возможных покушениях на американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.

Команда упомянутой Службы имеет целью выяснить, представляет ли одиозный миллиардер угрозу для американских чиновников, в частности Байдена и Харрис.

Кроме того, сообщается, что записи о скандальном сообщении Илона Маска были собраны в правоохранительных целях, однако не разглашаются, чтобы не препятствовать расследованию.

И никто даже не пытается убить Байдена/Камалу, — пошутил миллиардер в социальной сети X (Twitter).

Впоследствии он попытался оправдаться, отметив, что не все понимают его "шутки" и не всем они кажутся смешными.

Илона Маска действительно могут посадить

Что важно понимать, в Штатах угроза президенту или вице-президенту является уголовным преступлением.

Если вину Илона Маска удастся доказать, на него могут наложить солидный штраф.

Более того, скандальному миллиардеру даже грозит до пяти лет заключения.

Агентству известно о публикации Илона Маска в социальных сетях. Как правило, мы не комментируем вопросы, касающиеся защитной разведки. Однако мы можем сказать, что Секретная служба расследует все угрозы, связанные с нашими опекунами, — заявил спикер Секретной службы Нейт Херринг.

Пока трудно спрогнозировать, как завершится этот громкий скандал.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Это война. Илон Маск свирепствует из-за бойкота его платформы
Илон Маск
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп может пригласить Маска на работу в Белом доме в случае победы на выборах
Илон Маск и Дональд Трамп
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Илон Маск заявил о вероятности высадки первых людей на Марс уже через 4 года
Илон Маск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?