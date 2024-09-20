Ілон Маск "дожартувався" — йому загрожує 5 років ув’язнення

Новий “жарт” американського мільярдера Ілона Маска може мати для нього фатальні наслідки. Повідомляється, що Секретна служба США уже розпочала офіційну перевірку бізнесмена.

У Ілона Маска з'явилися серйозні проблеми після його скандального допису

Як вдалося дізнатися журналістам, Секретна служба США почала перевірку Маска після його "жартівливого" допису про можливі замахи на американського лідера Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Команда згаданої Служби має на меті з'ясувати, чи становить одіозний мільярдер загрозу для американських високопосадовців, зокрема для Байдена та Гарріс.

Окрім того, наголошується, що записи про скандальний допис Ілона Маска були зібрані в правоохоронних цілях, однак не розголошуються, щоб не перешкоджати розслідуванню.

І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу, — “пожартував” мільярдер у соціальній мережі X (Twitter). Поширити

Згодом він спробував виправдатися, зазначивши, що не всі розуміють його “жарти” й не усім вони видаються смішними.

Well, one lesson I’ve learned is that just because I say something to a group and they laugh doesn’t mean it’s going to be all that hilarious as a post on 𝕏 — Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2024

Ілона Маска дійсно можуть покарати

Що важливо розуміти, у Штатах погроза президенту чи віцепрезиденту є кримінальним злочином.

Якщо вину Ілона Маска вдасться довести, то на нього можуть накласти солідний штраф.

Ба більше, скандальному мільярдеру навіть загрожує до п’яти років ув’язнення.

Агентству відомо про публікацію Ілона Маска в соціальних мережах. Як правило, ми не коментуємо питання, що стосуються захисної розвідки. Проте ми можемо сказати, що Секретна служба розслідує всі загрози, пов’язані з нашими опікунами, — заявив спікер Секретної служби Нейт Геррінг. Поширити

Поки важко спрогнозувати, як саме завершиться цей гучний скандал.