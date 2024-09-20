Ілон Маск "дожартувався" — йому загрожує 5 років ув’язнення
Категорія
Світ
Дата публікації

Ілон Маск "дожартувався" — йому загрожує 5 років ув’язнення

Ілон Маск
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Новий “жарт” американського мільярдера Ілона Маска може мати для нього фатальні наслідки. Повідомляється, що Секретна служба США уже розпочала офіційну перевірку бізнесмена.

Головні тези:

  • У США погроза високопосадовцям є кримінальним злочином.
  • Ілона Маска можуть кинути за грати через його скандальний допис про Байдена та Гарріс.
  • Згадана ситуація може мати серйозні наслідки для репутації Ілона Маска та його бізнесу.

У Ілона Маска з'явилися серйозні проблеми після його скандального допису

Як вдалося дізнатися журналістам, Секретна служба США почала перевірку Маска після його "жартівливого" допису про можливі замахи на американського лідера Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Команда згаданої Служби має на меті з'ясувати, чи становить одіозний мільярдер загрозу для американських високопосадовців, зокрема для Байдена та Гарріс.

Окрім того, наголошується, що записи про скандальний допис Ілона Маска були зібрані в правоохоронних цілях, однак не розголошуються, щоб не перешкоджати розслідуванню.

І ніхто навіть не намагається вбити Байдена/Камалу, — “пожартував” мільярдер у соціальній мережі X (Twitter).

Згодом він спробував виправдатися, зазначивши, що не всі розуміють його “жарти” й не усім вони видаються смішними.

Ілона Маска дійсно можуть покарати

Що важливо розуміти, у Штатах погроза президенту чи віцепрезиденту є кримінальним злочином.

Якщо вину Ілона Маска вдасться довести, то на нього можуть накласти солідний штраф.

Ба більше, скандальному мільярдеру навіть загрожує до п’яти років ув’язнення.

Агентству відомо про публікацію Ілона Маска в соціальних мережах. Як правило, ми не коментуємо питання, що стосуються захисної розвідки. Проте ми можемо сказати, що Секретна служба розслідує всі загрози, пов’язані з нашими опікунами, — заявив спікер Секретної служби Нейт Геррінг.

Поки важко спрогнозувати, як саме завершиться цей гучний скандал.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Це війна. Ілон Маск лютує через бойкот його платформи
Ілон Маск
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп може запросити Маска на роботу у Білому домі у разі перемоги на виборах
Ілон Маск та Дональд Трамп
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Ілон Маск заявив про ймовірність висадки перших людей на Марс вже за 4 роки
Ілон Маск

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?