Ілон Маск "дожартувався" — йому загрожує 5 років ув’язнення

Новий “жарт” американського мільярдера Ілона Маска може мати для нього фатальні наслідки. Повідомляється, що Секретна служба США уже розпочала офіційну перевірку бізнесмена.
Головні тези:
- У США погроза високопосадовцям є кримінальним злочином.
- Ілона Маска можуть кинути за грати через його скандальний допис про Байдена та Гарріс.
- Згадана ситуація може мати серйозні наслідки для репутації Ілона Маска та його бізнесу.
У Ілона Маска з'явилися серйозні проблеми після його скандального допису
Як вдалося дізнатися журналістам, Секретна служба США почала перевірку Маска після його "жартівливого" допису про можливі замахи на американського лідера Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс.
Команда згаданої Служби має на меті з'ясувати, чи становить одіозний мільярдер загрозу для американських високопосадовців, зокрема для Байдена та Гарріс.
Окрім того, наголошується, що записи про скандальний допис Ілона Маска були зібрані в правоохоронних цілях, однак не розголошуються, щоб не перешкоджати розслідуванню.
Згодом він спробував виправдатися, зазначивши, що не всі розуміють його “жарти” й не усім вони видаються смішними.
Ілона Маска дійсно можуть покарати
Що важливо розуміти, у Штатах погроза президенту чи віцепрезиденту є кримінальним злочином.
Якщо вину Ілона Маска вдасться довести, то на нього можуть накласти солідний штраф.
Ба більше, скандальному мільярдеру навіть загрожує до п’яти років ув’язнення.
Поки важко спрогнозувати, як саме завершиться цей гучний скандал.
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